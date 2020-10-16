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Kırmızı Oda dizisine veda eden oyuncular ve yeni katılan oyuncular!

TV 8'in beğenilerek izlenilen dizilerinden birisi olan Kırmızı Oda dizisinde ki oyunculuklar izleyen herkesi etkilemiş durumda! Kırmızı Oda dizisine konuk oyuncu olarak katılan ve veda eden isimlerin yanı sıra diziye yeni isimlerin kim olacağı da merak konusu haline gelmiş durumda.

16 Ekim 2020 Cuma 03:30
Kırmızı Oda dizisine veda eden oyuncular ve yeni katılan oyuncular!
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Kırmızı Oda Yeni Gelen Oyuncular

Emre Kınay

Emre Kınay üç hafta üst üste Kırmızı Oda dizisine konuk oyuncu olacak. Son olarak "Sevgili Geçmiş" dizisinde ekran başına gelen erkek oyuncumuz Emre Kınay, Kırmızı Oda dizisinde eşini aldatan bir adam rolünde karşımıza çıkmakta.

Necdet

Necdet, Namık'ın Kırmızı Oda dizisindeki biyolojik oğlu, kendine yeten ve kendi halinde olan bir çocuktur. Ancak babası Namık Koç kıskanç olduğu için Meliha da ondan çok daha genç olduğu için Namık oğlunu kıskanıyordu. Namık, karısı Meliha'yı oğluyla aldatmakla suçladı.

Namık


Namık, Meliha'nın kocasıdır. Meliha'yı uzun yıllar ağırlamıştır. Karısının ölümünden sonra Meliha'ya gelerek onunla evlendi. Namık ilk başta iyi bir adam olmasına rağmen daha sonra kıskanç, dayak atan birisi haline gelmiştir.

Yağmur Anaz

Yağmur Anaz başarılı bir tiyatro oyuncusudur. Kırmızı Oda dizisinde bir bölümde konuk oyuncu olarak Doktor Deniz’e çocuğunun ruhsal halini danışan anne olarak dizi de rol alaca.

Salih Bademci

Kırmızı Oda dizisinde Mehmet rolüyle üç bölüm üst üste yer almış olan oyuncumuz Salih Bademci Kırmızı Oda dizisinde rolü biterek diziden ayrılıyor. Salih Bademci’nin canlandırdığı Mehmet rolünün dizide ki hikayesi bitmiştir.

Hande Doğandemir

Kırmızı Oda dizisinde Nesrin rolüyle ekranda bulunan Hande Doğandemir konuk oyuncu olarak girdiği Kırmızı Oda dizisinde rolü biterek ayrılıyor. Hande Doğandemir’in oyunculuğu oldukça fazla beğeni topladı.



Son Güncelleme: 16.10.2020 03:30
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı OdaOyuncuBinnur Kaya
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