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Kırmızı Oda dizisine katılan Celil Nalçakan kimdir? Galip karakteri kimdir?

Merak uyandıran Kırmızı Oda dizisine katılan Celil Nalçakan kimdir? Galip karakteri kimdir? haberinin devam eden gelişmelerinden haberdar olmak için siz de hemen 30 Ekim 2020 Cuma günü yayına aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

30 Ekim 2020 Cuma 19:11
Kırmızı Oda dizisine katılan Celil Nalçakan kimdir? Galip karakteri kimdir?
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Gülseren Budayıcıoğlu’nun ‘Madalyonun İçi’ kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisi, her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Binnur Kaya’nın başrolünde olduğu dizide, birbirinden farklı hikayeler işleniyor. Gerçek hayat öykülerinin anlatıldığı dizide bu hafta Galip’in hikayesini izleyeceğiz. Galip karakteri, kliniğin mutfağında çalışan Hüseyin’in loto milyoneri arkadaşı Salih tarafından Doktor hanıma getirilir. Namus adı altında karısını öldürmek isteyen Galip’in hikayesi yeni bölümde karşımıza çıkacak.

Kırmızı Oda Galip kimdir?


Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna Celil Nalçakan, Galip karakteri ile dahil oluyor. Celil Nalçakan 10 Haziran 1978 tarihinde Sivas’ta doğmuştur. Öğretmen bir ailenin çocuğu olan Nalçakan, oyunculuk kariyerine ‘Sıla’ dizisiyle başlamıştır. 2009 yılında ‘Kış Masalı’, 2010 yılında ‘Bitmeyen Şarkı’ ve ‘Hanımın Çiftliği’, 2011 yılında ‘Keşanlı Ali Destanı’ dizilerinde rol almış ve Poyraz Karayel dizisinde Zülfikar karakteriyle kariyerinde zirveye ulaşmıştır.

 



Son Güncelleme: 30.10.2020 19:11
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Anahtar Kelimeler:
Celil NalçakanGalipKırmızı Oda
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