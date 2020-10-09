Kırmızı Oda dizisindeki Süreyya’nın hikayesi izleyenleri etkilemeyi başardı!

TV 8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda’nın bu akşamki bölümünde Alya ile Doktor hanım sohbetlerinde Süreyya’nın hikayesi hakkında konuştular.

Kırmızı Oda dizisindeki Süreyya’nın hikayesinin daha önce Star TV ekranlarında yayınlanan İstanbul’lu Gelin dizisindeki Süreyya karakteri ile aynı olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almaktaydı. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Hayata Dön” ismindeki kitabından uyarlanan dizide başrolde Süreyya karakteri görülüyordu. Kitapta şizofren olan Süreyya kızına psikolojik ve fiziksel şiddet uyguluyordu. Buna göreile Kırmızı Oda’daki Süreyya karakterlerinin aynı karakterler olduğu belirtildi.

Kırmızı Oda dizisinde Doktor hanım Süreyya’nın ilgi çekici hikayesini anlatırken Alya’nın prenseslerden değil de nedimelerden hoşlandığını anlamıştır. Alya annesini ve kuzenlerini prenses olarak görmekte ve kendisini ise nedime olarak görmektedir.