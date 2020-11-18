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Kırmızı Oda dizisindeki Sema karakteri kimdir? Nur Erkul nereli, yaşı kaç?

Sıcak haber olarak gündeme aktarıldığı günden beri dikkat çeken Kırmızı Oda dizisindeki Sema karakteri kimdir? Nur Erkul nereli, yaşı kaç? haberine dair kritik ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Kasım 18 Çarşamba tarihli haberimizde Kırmızı Oda dizisindeki Sema karakteri kimdir?’a dair sıcak gelişmeleri okuyabilirsiniz.

18 Kasım 2020 Çarşamba 19:26
Kırmızı Oda dizisindeki Sema karakteri kimdir? Nur Erkul nereli, yaşı kaç?
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Kırmızı Oda dizisinde Deniz karakterinin karısı Sema ve Deniz’in geçmişteki bebek hikayesi konu olarak alındı. Deniz’in karısı Sema’nın çocuğu olmayınca Deniz buna büyük bir üzüntü yaşar. Evlat edinmek için başvuru yapan Deniz ile Sema evrak imzalama sürecinde Sema’nın bebeği istemediğini belirtmesi üzerine Doktor Deniz büyük bir üzüntü yaşar.

Kırmızı Oda Sema kimdir?

Kırmızı Oda’da Deniz’in karısı Sema karakterine hayat veren Nur Erkul, Bursa’da 17 Nisan 1985’te dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde eğitimlerini tamamlayan Erkul, Bir Yalnızlık Şarkısı projesinde Damla karakterine hayat verdi. Erkul’un daha önce rol aldığı yapımlar ise;

Kırmızı Oda,


Bir Yalnızlık Şarkısı,

Çalgı Çengi İkimiz,

Bir Yusuf Masalı,

Kılıç Günü,

Kasaba’dır.



Son Güncelleme: 18.11.2020 19:26
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Nur ErkulKırmızı OdaTv8
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