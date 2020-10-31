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Kırmızı Oda dizisindeki Sema karakteri Kimdir? Nur Erkul dizideki rolü ve hayatı

Yayınlandığı günden beri okurlarımızın dikkatini çekmeye devam eden. Kırmızı Oda dizisindeki Sema karakteri Kimdir? Nur Erkul dizideki rolü ve hayatı haberi ile ilgili merak ettiğiniz en yeni ayrıntılar 31.10.2020 tarihli haberimizde.

31 Ekim 2020 Cumartesi 19:26
Kırmızı Oda dizisindeki Sema karakteri Kimdir? Nur Erkul dizideki rolü ve hayatı
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Kırmızı Oda dizisinde Deniz karakterinin karısı Sema ve Deniz’in geçmişteki bebek hikayesi konu olarak alındı. Deniz’in karısı Sema’nın çocuğu olmayınca Deniz buna büyük bir üzüntü yaşar. Evlat edinmek için başvuru yapan Deniz ile Sema evrak imzalama sürecinde Sema’nın bebeği istemediğini belirtmesi üzerine Doktor Deniz büyük bir üzüntü yaşar.

Kırmızı Oda Sema kimdir?

Kırmızı Oda’da Deniz’in karısı Sema karakterine hayat veren Nur Erkul, Bursa’da 17 Nisan 1985’te dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde eğitimlerini tamamlayan Erkul, Bir Yalnızlık Şarkısı projesinde Damla karakterine hayat verdi. Erkul’un daha önce rol aldığı yapımlar ise;

Kırmızı Oda,


Bir Yalnızlık Şarkısı,

Çalgı Çengi İkimiz,

Bir Yusuf Masalı,

Kılıç Günü,

Kasaba’dır.



Son Güncelleme: 31.10.2020 19:26
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Nur ErkulKırmızı OdaTv8
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