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Kırmızı Oda dizisindeki Sefer karakteri kimdir? Yiğit Özşener nereli, yaşı kaç?

Kırmızı Oda dizisindeki Sefer karakteri kimdir? Yiğit Özşener nereli, yaşı kaç? ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 28 Mayıs 2021 Cuma tarihli haberimizde Kırmızı Oda dizisindeki Sefer karakteri kimdir? Yiğit Özşener nereli, yaşı kaç? konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 28 Mayıs 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

28 Mayıs 2021 Cuma 20:06
Kırmızı Oda dizisindeki Sefer karakteri kimdir? Yiğit Özşener nereli, yaşı kaç?
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TV8 ekranlarının çok beğenilen dizisi Kırmızı Oda’nın yeni bölümünden ilk ön izleme yayınlandı. Dizide Nazlı ve Kumru’nun hikayesi sona ererken, Yiğit Özşener ve Esra Ronabar yeni hikayeleriyle diziye dahil olacak.

Kırmızı Oda’nın yeni bölümünde Yiğit Özşener ‘Sefer’ ve Esra Ronabar ise ‘Nihal’ karakterleriyle karşımıza çıkıyor. Dizide evli bir çifti canlandıran ikilinin hikâyesi, Nihal’in telefonda konuşurken bayılmasıyla başlıyor.

Yiğit Özşener kimdir?

Yiğit Özşener, 6 Nisan 1972 tarihinde doğmuştur. 1996 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1997 yılında Koç Üniversitesi’nde başladığı İşletme master eğitimini tamamladı. İleri düzeyde Fransızca ve İngilizce bilen Özşener, Kuleli Askeri Lisesi’nde İngilizce öğretmenliği yapmıştır.

Studio Oyuncuları Topluluğunda 7 yıl boyunca eğitim aldı. Aynı zamanda seslendirme sanatçılığı da yapan Özşener, birçok başarılı dizi ve filmde rol almıştır.

Yiğit Özşener’in rol aldığı yapımlar

Dizileri:

Ramo

Üzgünüm Leyla

Dudaktan Kalbe

Esir Şehrin Gözyaşları

Yüzyıllık Mühür

Zeybek Ateşi

Ezel

Arapsaçı

Kayıp

Unutma Beni

Filmleri:

Model

Herkes Kendi Evinde

Yeşil Işık

Beş Vakit

Aşk Tesadüfleri Sever

Kaybedenler Kulübü

Gece

Dedenin İnsanları


Son Güncelleme: 28.05.2021 20:06
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Anahtar Kelimeler:
Yiğit ÖzşenerKırmızı Oda
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