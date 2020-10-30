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Kırmızı Oda dizisindeki Melek karakteri Kimdir? Nilsu Yılmaz dizideki rolü ve hayatı

Kırmızı Oda dizisindeki Melek karakteri Kimdir? Nilsu Yılmaz dizideki rolü ve hayatı haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 30 Ekim 2020 Cuma tarihli haberimizi okuyarak, Kırmızı Oda dizisindeki Melek karakteri Kimdir? konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

30 Ekim 2020 Cuma 19:28
Kırmızı Oda dizisindeki Melek karakteri Kimdir? Nilsu Yılmaz dizideki rolü ve hayatı
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TV 8 ekranlarında başladığı günden itibaren izleyiciler tarafından tam not alan Kırmızı Oda adlı dizinin oyuncuları dizi takipçileri tarafından oldukça beğenildi. Dizide Meliha’nın kızı olan Melek karakteri izleyiciler tarafından araştırılırken, oyuncunun sergilediği performans tüm izleyicileri etkiledi.

Kırmızı Oda Melek karakteri

Her hafta Cuma günü TV 8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kırmızı Oda adlı dizide birçok gerçek hayat hikayesi anlatılıyor. Dizide yer alan Melek karakteri, 16 yaşındayken binalarında yangın çıkması sonucu hayatını kaybeden biridir.

Kırmızı Oda Melek kimdir?

Kırmızı Oda dizisinde Melek karakterine hayat veren isin Nilsu Yılmaz’dır. Güzel oyuncu sergilediği oyunculuk performansı ile birlikte izleyicilerin gönlünde taht kurmuştur.

Nilsu Yılmaz kimdir?


18 yaşında olan güzel oyuncu Nilsu Yılmaz, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde eğitim almaktadır. Genç yaşına rağmen birçok dizide rol alan Yılmaz, geleceğin önemli oyuncularından biri olarak görülmektedir.

Nilsu Yılmaz’ın yer aldığı diziler ve filmler

  • Kırmızı Oda
  • Payitaht Abdülhamid
  • Ufak Tefek Cinayetler
  • 20 Dakika
  • Davetsiz Misafir

Nilsu Yılmaz’ın resmi sosyal medya hesabı

Nilsu Yılmaz Instagram’da nilsuyillmaz kullanıcı adı ile bulunmaktadır. Güzel oyuncunun 3.310 takipçisi bulunurken 70’den fazla fotoğrafı bulunmaktadır. Gün geçtikçe Nilsu Yılmaz’ın takipçi sayısı giderek artmaktadır.



Son Güncelleme: 30.10.2020 19:28
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Anahtar Kelimeler:
MelekKırmızı Oda
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