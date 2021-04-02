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Kırmızı Oda dizisindeki Hüseyin karakteri kimdir? Baran Can Eraslan nereli, yaşı kaç?

Kırmızı Oda dizisindeki Hüseyin karakteri kimdir? Baran Can Eraslan nereli, yaşı kaç? haberi ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, siz de hemen şimdi Nisan 2 2021 tarihinde yayınlanan haberimizi okuyabilirsiniz.

02 Nisan 2021 Cuma 19:45
Kırmızı Oda dizisindeki Hüseyin karakteri kimdir? Baran Can Eraslan nereli, yaşı kaç?
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Baran Can Eraslan Tiyatro, dizi ve sinema da aktif olarak yer almaktadır. 18 Haziran 1990'da İzmir Konak'ta doğdu. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Bugüne kadar III. Sınıf İlişkileri, Amerikan Blues, Böcek, Kel Kantocu ve Ders, Seher ve Ali gibi dizilerde sahne alan oyuncu, ilk dizi deneyimini Yılanların Öcü dizisinde yaşamıştır.

2016 yılında Hayat Şarkısı (Arda) dizisiyle, 2018 yılında Gülizar dizisiyle (Fuat), 2019 yılında ise Dengi Dengine (Cenk) dizisi ile sevenleri ile buluşmuştur.

 "Penny Bank" filmi ve "After Days" adlı kısa film de rol almıştır. Kısa filmleri olan bu genç yetenek şu anda Kırmızı Oda dizisinin kadrosunda. "Kırmızı Oda" dizisindeki kekemeliği ve aceleciliği insanların dikkatini çekti. Klinik çalışanı Hüseyin karakterine hayat vermektedir.

Baran Can Eraslan Boyu, Burcu ve Kilosu

Akıcı şekilde İngilizce bilen oyuncumuz eskrim ve ata binmeyi seviyor. Genç oyuncu, oyunculuk kariyerine devam etmek için Black Listt Performance Club'a kaydoldu. İstanbul'da hayatına devam etmektedir. İkizler burcudur. 1,78 cm uzunluğunda ve 68 kg ağırlığındadır. Aslen İzmir de doğmuştur. Sık sık Facebook ve Instagram kullanıyor. Resmi Instagram hesabında 5.075 takipçisi bulunmaktadır.



Son Güncelleme: 02.04.2021 19:45
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DiziKırmızı OdaTV 8
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