Kırmızı Oda dizisindeki Hediye karakteri kimdir?

TV 8 ekranlarında izleyicileri ile buluşan ve her hafta reyting skorlarında en üst sıralarda yer alan Kırmızı Oda dizisine yeni karakterler dahil olmaya devam ediyor. Son olarak dizide Hediye karakterine hayat veren oyuncuyla ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı.
Kırmızı Oda Hediye kimdir?
Dizide Hediye karakteri uzun seneler boyunca annesinin yanından ayrılmamış bir genç kızdır. Annesi hastalandıktan sonra kardeşine de kendisi bakan Hediye hayatın ne olduğunu hiç bilmemektedir. Kendini annesi ile kardeşine adamıştır. Annesi de onu kontrol altına alabilmek için ne zaman Hediye kendi için bir şey yapmak istese annesi hasta numarası yaparak ilgisini üzerinde toplamaktadır. Hediye’nin annesi ölüm döşeğindeyken asıl annesinin halası olarak bildiği kişi olduğunu söylemiştir. Bununla birlikte Hediye Doktor Piraye’nin yanında soluğu alır. Kırmızı Oda dizisinde Hediye karakterine Sezin Akbaşoğulları hayat vermektedir. Dizide Hediye’nin annesine ise Füsun Demirel hayat vermektedir. Başarılı oyuncu en son ATV ekranlarında yayınlanan Ağlama Anne dizisinde Özlem karakterini canlandırmıştır. Şimdilerde ise Kırmızı Oda dizisinde konuk oyuncu olarak izlenmektedir.
Sezin Akbaşoğulları kimdir?
Sezin Akbaşoğulları 1981 senesinde doğmuştur. Sevgili Komşum ismindeki film ile Nevin karakterini canlandıran oyuncunun kariyerinde en çok akılda kalan yapımlardan bir tanesi de Ufak Tefek Cinayetler dizisidir. İki senelik aranın ardından başarılı oyuncu Kırmızı Oda dizisiyle yeniden ekranlara dönüş yapmıştır. Aşağıdaki kısımda kendisinin yer aldığı yapımlar sıralanmıştır.
Kırmızı Oda (Hediye) – 2020
Silenced Tree (Yaprak) – 2019
Ağlama Anne (Özlem) – 2018
Sevgili Komşum (Nevin) – 2018
Ufak Tefek Cinayetler (Elif) – 2018
Fi (Işıl) – 2017
Cesur ve Güzel (Cahide) – 2016 / 2017
Resimdeki Sevgili – 2016
Racon (Sedef) – 2015
Sen de Gitme (ceyda) – 2015
Ah Neriman – 2014
Dün Bugün Yarın – 2014
Behzat Ç. : Bir Ankara Polisiyesi (Eylül) – 2012 / 2013
Yabancı (Özgür) – 2012
Kardelen (Ülker) – 2011
Kavşak (Arzu) – 2010
Derdest (Gaye) – 2008
O Çocukları (Meryem) – 2008
Beyaz Gelincik (Ceren) – 2005 / 2007
Bir Aşk Hikayesi (Dünya) – 2004
Gülizar – 2004
Bizim Evin Halleri (Doğa) – 2002