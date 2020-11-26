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Kırmızı Oda dizisindeki Hediye karakteri kimdir?

TV 8 ekranlarında izleyicileri ile buluşan Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümlerinde Hediye karakteri dikkatleri üzerinde topladı. İzleyiciler Hediye karakterine kimin hayat verdiğini ve Hediye'nin hikayesinin ne olduğunu araştırmaya başladılar.

26 Kasım 2020 Perşembe 10:29
Kırmızı Oda dizisindeki Hediye karakteri kimdir?
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TV 8 ekranlarında izleyicileri ile buluşan ve her hafta reyting skorlarında en üst sıralarda yer alan Kırmızı Oda dizisine yeni karakterler dahil olmaya devam ediyor. Son olarak dizide Hediye karakterine hayat veren oyuncuyla ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı.

Kırmızı Oda Hediye kimdir?

Dizide Hediye karakteri uzun seneler boyunca annesinin yanından ayrılmamış bir genç kızdır. Annesi hastalandıktan sonra kardeşine de kendisi bakan Hediye hayatın ne olduğunu hiç bilmemektedir. Kendini annesi ile kardeşine adamıştır. Annesi de onu kontrol altına alabilmek için ne zaman Hediye kendi için bir şey yapmak istese annesi hasta numarası yaparak ilgisini üzerinde toplamaktadır. Hediye’nin annesi ölüm döşeğindeyken asıl annesinin halası olarak bildiği kişi olduğunu söylemiştir. Bununla birlikte Hediye Doktor Piraye’nin yanında soluğu alır. Kırmızı Oda dizisinde Hediye karakterine Sezin Akbaşoğulları hayat vermektedir. Dizide Hediye’nin annesine ise Füsun Demirel hayat vermektedir. Başarılı oyuncu en son ATV ekranlarında yayınlanan Ağlama Anne dizisinde Özlem karakterini canlandırmıştır. Şimdilerde ise Kırmızı Oda dizisinde konuk oyuncu olarak izlenmektedir.

Sezin Akbaşoğulları kimdir?

Sezin Akbaşoğulları 1981 senesinde doğmuştur. Sevgili Komşum ismindeki film ile Nevin karakterini canlandıran oyuncunun kariyerinde en çok akılda kalan yapımlardan bir tanesi de Ufak Tefek Cinayetler dizisidir. İki senelik aranın ardından başarılı oyuncu Kırmızı Oda dizisiyle yeniden ekranlara dönüş yapmıştır. Aşağıdaki kısımda kendisinin yer aldığı yapımlar sıralanmıştır.

Kırmızı Oda (Hediye) – 2020

Silenced Tree (Yaprak) – 2019

Ağlama Anne (Özlem) – 2018

Sevgili Komşum (Nevin) – 2018

Ufak Tefek Cinayetler (Elif) – 2018

Fi (Işıl) – 2017

Cesur ve Güzel (Cahide) – 2016 / 2017

Resimdeki Sevgili – 2016

Racon (Sedef) – 2015

Sen de Gitme (ceyda) – 2015


Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku (Müzeyyen) – 2014

Ah Neriman – 2014

Dün Bugün Yarın – 2014

Behzat Ç. : Bir Ankara Polisiyesi (Eylül) – 2012 / 2013

Yabancı (Özgür) – 2012

Kardelen (Ülker) – 2011

Kavşak (Arzu) – 2010

Derdest (Gaye) – 2008

O Çocukları (Meryem) – 2008

Beyaz Gelincik (Ceren) – 2005 / 2007

Bir Aşk Hikayesi (Dünya) – 2004

Gülizar – 2004

Bizim Evin Halleri (Doğa) – 2002

 

 



Son Güncelleme: 26.11.2020 10:29
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Anahtar Kelimeler:
TV 8Kırmızı OdaHediyeSezin AKbaşoğulları
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