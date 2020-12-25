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Kırmızı Oda dizisindeki Galip karakteri kimdir? Celil Nalçakan nereli, yaşı kaç?

Okurlarımızın büyük bir merakla beklediği Kırmızı Oda dizisindeki Galip karakteri kimdir? Celil Nalçakan nereli, yaşı kaç? haberine ilişkin yeni gelişmeler, 25.12.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen haberimizi okuyarak gündemdeki gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

25 Aralık 2020 Cuma 19:11
Kırmızı Oda dizisindeki Galip karakteri kimdir? Celil Nalçakan nereli, yaşı kaç?
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Gülseren Budayıcıoğlu’nun ‘Madalyonun İçi’ kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisi, her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Binnur Kaya’nın başrolünde olduğu dizide, birbirinden farklı hikayeler işleniyor. Gerçek hayat öykülerinin anlatıldığı dizide bu hafta Galip’in hikayesini izleyeceğiz. Galip karakteri, kliniğin mutfağında çalışan Hüseyin’in loto milyoneri arkadaşı Salih tarafından Doktor hanıma getirilir. Namus adı altında karısını öldürmek isteyen Galip’in hikayesi yeni bölümde karşımıza çıkacak.

Kırmızı Oda Galip kimdir?

Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna Celil Nalçakan, Galip karakteri ile dahil oluyor. Celil Nalçakan 10 Haziran 1978 tarihinde Sivas’ta doğmuştur. Öğretmen bir ailenin çocuğu olan Nalçakan, oyunculuk kariyerine ‘Sıla’ dizisiyle başlamıştır. 2009 yılında ‘Kış Masalı’, 2010 yılında ‘Bitmeyen Şarkı’ ve ‘Hanımın Çiftliği’, 2011 yılında ‘Keşanlı Ali Destanı’ dizilerinde rol almış ve Poyraz Karayel dizisinde Zülfikar karakteriyle kariyerinde zirveye ulaşmıştır.

 



Son Güncelleme: 25.12.2020 19:11
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Anahtar Kelimeler:
Celil NalçakanGalipKırmızı Oda
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