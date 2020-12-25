Kırmızı Oda dizisindeki Galip karakteri kimdir? Celil Nalçakan nereli, yaşı kaç?

Gülseren Budayıcıoğlu’nun ‘Madalyonun İçi’ kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisi, her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Binnur Kaya’nın başrolünde olduğu dizide, birbirinden farklı hikayeler işleniyor. Gerçek hayat öykülerinin anlatıldığı dizide bu hafta Galip’in hikayesini izleyeceğiz. Galip karakteri, kliniğin mutfağında çalışan Hüseyin’in loto milyoneri arkadaşı Salih tarafından Doktor hanıma getirilir. Namus adı altında karısını öldürmek isteyen Galip’in hikayesi yeni bölümde karşımıza çıkacak.
Kırmızı Oda Galip kimdir?
Son Güncelleme: 25.12.2020 19:11