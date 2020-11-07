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Kırmızı Oda dizisinde yaprak dökümü! Ünlü oyuncudan hüzünlü veda

Kırmızı Oda dizisine 3 bölümlük hikayesiyle dahil olan Celil Nalçakan, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajla diziye veda etti.

07 Kasım 2020 Cumartesi 15:46
Kırmızı Oda dizisinde yaprak dökümü! Ünlü oyuncudan hüzünlü veda
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Kırmızı Oda dizisine konuk oyuncu olarak katılan Celil Nalçakan, 3 bölümlük Garip’in hikayesini tamamladıktan sonra diziden ayrıldı. Hikayesiyle diziye damgasını vuran Garip, son olarak psikoloğun yanına gelmiş ve hayatına yeni bir yön vermişti.


Binnur Kaya, Instagram üzerinden Nalçakan ile çektirmiş olduğu pozu paylaşarak ‘’İçinin güzelliği gözlerinden okunan canım Celil, bizi onurlandırdın.’’ notunu düştü.

Celil Nalçakan da sosyal medyadan veda mesajı paylaştı

Sette hazırlanan fotoğrafını Instagram üzerinden paylaşan Nalçakan, dizinin çok güzel bir yolculuk olduğunu dile getirdi. Kırmızı Oda seyircisi,  ailesi, kameramanlara ve meslektaşı Melisa Berberoğlu’na teşekkürlerini ileten Nalçakan ‘’Kıymetlim Binnur Kaya’ya sonsuz teşekkürlerimle.’’ ifadelerini kullandı. 



Son Güncelleme: 07.11.2020 15:46
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı OdaCelil Nalçakan
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