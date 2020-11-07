Kırmızı Oda dizisinde yaprak dökümü! Ünlü oyuncudan hüzünlü veda

Kırmızı Oda dizisine konuk oyuncu olarak katılan Celil Nalçakan, 3 bölümlük Garip’in hikayesini tamamladıktan sonra diziden ayrıldı. Hikayesiyle diziye damgasını vuran Garip, son olarak psikoloğun yanına gelmiş ve hayatına yeni bir yön vermişti.
Celil Nalçakan da sosyal medyadan veda mesajı paylaştı
Sette hazırlanan fotoğrafını Instagram üzerinden paylaşan Nalçakan, dizinin çok güzel bir yolculuk olduğunu dile getirdi. Kırmızı Oda seyircisi, ailesi, kameramanlara ve meslektaşı Melisa Berberoğlu’na teşekkürlerini ileten Nalçakan ‘’Kıymetlim Binnur Kaya’ya sonsuz teşekkürlerimle.’’ ifadelerini kullandı.
Son Güncelleme: 07.11.2020 15:46