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Kırmızı Oda dizisinde Sekreter karakterine Gülçin Kültür Şahin hayat veriyor

Kırmızı Oda dizisinde Sekreter karakterine Gülçin Kültür Şahin hayat veriyor konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 25 Aralık 2020 Cuma tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de Kırmızı Oda dizisinde Sekreter karakterine Gülçin Kültür Şahin hayat veriyor haberimize göz atarak Aralık 25 Cuma tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

25 Aralık 2020 Cuma 20:01
Kırmızı Oda dizisinde Sekreter karakterine Gülçin Kültür Şahin hayat veriyor
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Kırmızı Oda’da sekreter Tuna karakterini canlandıran oyuncu kimdir? İşte Gülçin Kültür Şahin’in hayatı ve dizileri…

Kırmızı Oda dizisinde sekreter Tuna karakterini canlandıran oyuncu merak konusu. Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek hikayelerinden oluşturulup ekrana getirilen Kırmızı Oda’da sekreter Tuna karakteri doktor hanımın ve klinikteki hastaların yanında destekçisi oluyor. Doktor hanımın her zaman yanında olan, dertlerini dinleyen ve hastalara yardım eden sekreter Tuna’yı canlandıran Gülçin Kültür Şahin’in hayatı ve dizileri…

Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi Sahne Sanatları Tiyatro bölümünden de mezun olan oyuncu Kırıkkalelidir. Gülperi dizisinde Kader karakterine hayat veren oyuncu, Tolga Karaçelik imzalı Kelebekler filminde de başarılı performansıyla akıllarda yer edinmiştir. Şahin, en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü bu filmde sergilediği oyunculukla Ankara Film Festivali’nde kazanmıştır.

ODTÜ Gıda Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Şahin, Bilkent Üniversitesi’nde oyunculuk alanında doktorasını yapmıştır. Bir süre Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak da çalışan Gülçin Kültür Şahin, daha sonra Bilkent Çocuk Tiyatrosunda eğitmen olmuştur.



Son Güncelleme: 25.12.2020 20:01
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Anahtar Kelimeler:
Sekreter TunaGülçin Kültür şahinKırmızı Oda
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