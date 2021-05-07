Kırmızı Oda dizisinde Mitra ve Vahit’in bağlantısı nedir?
TV 8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda’da Mitra karakterinin hikayesi gündem olmuştu. Seyirciler Mitra ve Vahit arasındaki bağlantıyı araştırmaya başladı. Peki Mitra ve Vahit’in arasında ki bağlantı nedir? detaylar haberimizde yer almaktadır.
07 Mayıs 2021 Cuma 18:22
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TV 8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda’da Mitra karakterinin hikayesi gündem olmuştu. Cuma akşamları ekrana gelen gerçek hayat hikayelerinin anlatıldığı OGM Pictures yapım imzalı Kırmızı Oda dizisi Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserlerinden uyarlanmıştır. Gizemli bir karakter olarak Kırmızı Oda dizisine giriş yapan Mitra karakteri dikkatleri üzerine topladı. Binnur Kaya’nın canlandırmış olduğu Doktor Hanım’a gelen Mitra’nın annesi Türk, babası İranlı’dır. Babsının ikinci bir evlilik yaptığı ve babası ile daha fazla vakit geçirmek için hasta rolü yaptığını anlatan Mitra uzun süredir kendisine bu isimle hitap edilmediğini söyleyerek tüm dikkatleri üzerine topladı. Kırmızı Oda dizisinde Mitra ve Vahit’in bağlantısı da ortaya çıktı. Mitra ve Vahit sevgililer ve vahit, Mitra’ya hep Şehrazat ismiyle sesleniyor. Vahit Bey eşinden gizli beş yıldır bir ilişki sürdürdüğü için vicdan azabı çekiyor. Vahit ve Mitra’nın olayı eserde de aynen yer almaktadır. Vahit Bey ölmeden önce geçireceği güzel günler için Mitra’yı otellerinden birisine bırakıyor.
Kırmızı Oda dizisinde Vahit karakteri kimdir?
Kırmızı Oda dizisinde Zafer’in babası Vahit karakterini Uğur Yücel canlandırmaktadır. 1957 yılında doğan Uğur Yücel, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezunudur. Uğur Yücel, Hırsız Polis, Alacakaranlık, Aziz Ahmet, Canım Ailem, Ejder Kapanı, Aramızda Kalsın, İçerde, Nefes Nefese gibi dizi ve filmlerde rol almıştır.
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