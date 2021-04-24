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Kırmızı Oda dizisinde Miço öldü mü? Miraç Altan Çuhadar kimdir?

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda’da Sadi’nin arkadaşı olan Miço’nun ölüp ölmediği merak edildi. Diziyi yakından takip edenler seyirciler Miço’ya ne olacağını araştırmaya başladı. Peki Kırmızı Oda dizisinde Miço öldü mü? Miço karakterini canlandıran Miraç Altan Çuhadar kimdir? detaylar haberimizde yer almaktadır.

24 Nisan 2021 Cumartesi 13:16
Kırmızı Oda dizisinde Miço öldü mü? Miraç Altan Çuhadar kimdir?
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TV8 ekranlarının Cuma günleri yayınlanan sevilen dizisi Kırmızı Oda’da diziye damga vuran karakterlerden biri olan Sadi’nin arkadaşı Miço’nun ölüp ölmediği merak konusu oldu. Annesi tarafından terk edilen Miço Mehmet Sadi’nin en yakın arkadaşıdır. Sadi üvey annesi ve kardeşleri tarafından sokağa atıldığında Miço’ya sığınmış onun birlikte yer altı dünyasına girmiştir. Kırmızı Oda dizisinin 34. bölüm fragmanında ise Miço, gece kulübünde çalışan annesini sıkıştırmış adamı engellemek için araya giriyor ve bu sırada ise bıçaklanıyor. En yakın arkadaşı Sadi ise bu sırada “Miço” diye bağırdığı görülüyor. 

Miraç Altan Çuhadar kimdir?

2003 yılında İstanbul’da doğan Miraç Altan Çuhadar, aslen Trabzon Maçkalıdır. Miraç Çuhadar, Ortaokul eğitimini Ziya Gökalp Ortaokulu’nda tamamlamıştır.




Son Güncelleme: 24.04.2021 13:16
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı OdaMiçoSadiMiraç Altan Çuhadar
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