Kırmızı Oda dizisinde Miço öldü mü? Miraç Altan Çuhadar kimdir?

Miraç Altan Çuhadar kimdir?

TV8 ekranlarının Cuma günleri yayınlanan sevilen dizisi’da diziye damga vuran karakterlerden biri olan’nin arkadaşı’nun ölüp ölmediği merak konusu oldu. Annesi tarafından terk edilen Miço Mehmet Sadi’nin en yakın arkadaşıdır. Sadi üvey annesi ve kardeşleri tarafından sokağa atıldığında Miço’ya sığınmış onun birlikte yer altı dünyasına girmiştir. Kırmızı Oda dizisinin 34. bölüm fragmanında ise Miço, gece kulübünde çalışan annesini sıkıştırmış adamı engellemek için araya giriyor ve bu sırada ise bıçaklanıyor. En yakın arkadaşı Sadi ise bu sırada “Miço” diye bağırdığı görülüyor.

2003 yılında İstanbul’da doğan Miraç Altan Çuhadar, aslen Trabzon Maçkalıdır. Miraç Çuhadar, Ortaokul eğitimini Ziya Gökalp Ortaokulu’nda tamamlamıştır.