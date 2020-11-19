Kırmızı Oda dizisinde bu hafta kimler var? Konuk oyuncular kimler?

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve milyonlarca izleyici tarafından ilgiyle takip edilen Kırmızı Oda dizisine yeni karakterler dahil olmaya devam ediyor. OGM Pictures tarafından ortaya konan ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun mükemmel eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi 12. Bölümü ile 20 Kasım tarihinde ekranlarda olacak.

Dizinin yeni bölümünde Sezin Akbaşoğulları, Füsun Demirel, Nazan Diper ve Semra Dinçer oyuncularının konuk oyuncu olarak yer alacakları ifade ediliyor.

Dizide Selvi’nin İstanbul’daki köşke gittikten sonra nelere tanıklık ettiğini doktor hanıma anlattığı izlenecektir. Aynı zamanda Hediye, hasta annesinden halası hakkında elde ettiği bilgiler karşısında büyük bir şok yaşayacaktır.

Alya’nın ise doktor hanım tarafından ziyaret edilmesi sonrasında önemli bir sırrı onunla paylaştığı görülecektir.