İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Son Dakika
İDO ve BUDO bazı deniz...
7256 sayılı torba yasa kapsamında Genel Sağlık Sigortası prim borçları yapılandırılacak
Son Dakika
7256 sayılı torba yasa kapsamında...

Kırmızı Oda dizisinde bu hafta kimler var? Konuk oyuncular kimler?

TV 8'in en sıkı takip edilen dizilerinden olan Kırmızı Oda yeni bölümü ile 20 Kasım akşamında ekranlarda olacak. Yeni bölümde birbirinden ilginç karakterler diziye konuk oyuncu olarak katılacaklar...

19 Kasım 2020 Perşembe 01:26
Kırmızı Oda dizisinde bu hafta kimler var? Konuk oyuncular kimler?
Takip Et:

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve milyonlarca izleyici tarafından ilgiyle takip edilen Kırmızı Oda dizisine yeni karakterler dahil olmaya devam ediyor. OGM Pictures tarafından ortaya konan ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun mükemmel eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi 12. Bölümü ile 20 Kasım tarihinde ekranlarda olacak.


Dizinin yeni bölümünde Sezin Akbaşoğulları, Füsun Demirel, Nazan Diper ve Semra Dinçer oyuncularının konuk oyuncu olarak yer alacakları ifade ediliyor.

Dizide Selvi’nin İstanbul’daki köşke gittikten sonra nelere tanıklık ettiğini doktor hanıma anlattığı izlenecektir. Aynı zamanda Hediye, hasta annesinden halası hakkında elde ettiği bilgiler karşısında büyük bir şok yaşayacaktır.

Alya’nın ise doktor hanım tarafından ziyaret edilmesi sonrasında önemli bir sırrı onunla paylaştığı görülecektir.



Son Güncelleme: 19.11.2020 01:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TV 8Kırmızı OdaGülseren Budayıcıoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Killa Hakan son şarkısı ile adından söz ettirmeyi başardı!
Killa Hakan son şarkısı ile adından söz ettirmeyi başardı!
Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'da Nesrin Cavadzade rüzgarı!
Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'da Nesrin Cavadzade rüzgarı!
Sen Çal Kapımı dizisinin yayın günü değişti! Sen Çal Kapımı yeni yayın günü belli oldu
Sen Çal Kapımı dizisinin yayın günü değişti! Sen Çal Kapımı yeni yayın günü belli oldu
Gösterime giren İki Gözüm Ahmet filmi izleyicilerden tam not aldı!
Gösterime giren İki Gözüm Ahmet filmi izleyicilerden tam not aldı!
Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları
Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları
Aşk Masalı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aşk Masalı filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Diş estetiği güncel fiyat listesi 2020
Kaybedenler filmi ne zaman vizyona girecek? Kaybedenler filminin konusu ne, film nerede çekildi?
Meryem Can yanlışlıkla çıplak görüntüsünü paylaştı! Meryem Can'ın son videosundaki çıplak görüntüsü sosyal medyanın gündemine oturdu
Usulsüz ve fahiş fiyat uygulayanlar hangi kurum ve kuruluşlara şikâyet edilmelidir?
Ehliyet ve direksiyon sınavları iptal edildi mi?
475 baz puan ne demektir? Yüzde kaç faiz demektir?
Günlük burç yorumu 20 Kasım 2020 Cuma ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
Aloe Vera Shot ürünü kullanımı
A101'de satılan Piranha tablet nasıl, alınır mı? Piranha tablet kullanıcı yorumları
Feyza Civelek nasıl zayıfladı?
355 TL İntibak zamda yeni gelişmeler yaşanıyor
Age Of Empires 2 oyununda kullanılabilecek hileler
Fenerbahçe'de Cagliari maçı ile Kadıköy hasreti son buluyor!
Gary Rodrigues Fenerbahçe'den ne kadar kazanacak? Gary Rodrigues resmen Fenerbahçe'de!
Halk TV satıldı mı? Halk TV kime satıldı? Halk TV yeni sahibi kim olacak?
Uygar ( Alper Saldırgan ) Masumlar Apartmanı’ndan neden ayrıldı?
Çoçuk yardım parası başvuru şartları nedir? 2020 Çoçuk yardım parası ödeme aşamasında ne demektir?
Bim Fakir Vienta blender özellikleri ve kullanıcı yorumları
Netflix üyelik iptali para iadesi ne zaman ve nasıl yapılır?
Yemin dizisi Feride kimdir? Cansu Tuman kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Alev Alev dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.