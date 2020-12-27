Kırmızı Oda dizisinde Boncuk'un parkta konuştuğu Can kim?

Kırmızı Oda’da Boncuk hikayesi her bölüm farklı noktalara değinerek devam ediyor. Boncuk doktor hanıma hikayesine tüm ayrıntıları ve gerçeği ile anlatmak yerine hayal dünyasında yaşananları anımsıyor. Doktor hanımın Boncuk’a hayalindeki eşi sormasının ardından Boncuk çok sinirleniyor. Kendisinin öyle bir şey istemediğini ve ermişlerin kararı olduğunu söylüyor. Halbuki Boncuk’un hayalleri bu doğrultuda. Boncuk Can ile tanıştıktan sonra ermişleri bir çare olarak düşündü onu elde edebilmek için.

Bocuk Hollanda’da iken alışveriş dönüşü ormanlık bir alanda parkta oturuyordu. Bir gün yakışıklı biri ona bilmediği dilde saati sordu. Boncuk soruya cevap veremedi. Daha sonra genç onun Türk olduğunu anladı ve konuşmak için yeltendi. Başlarda konuşmak istemeyen Boncuk daha sonra onunla konuşmaya başladı. Hollanda’ya geldiği günden beri ilk defa bir Türk ile karşılaşmış ve onunla ilgilenmişti. Bu durum Boncuk’un çok hoşuna gitmişti. Artık parka her gittiğinde Can’ı bekliyordu. Can ile alakalı hayaller kuruyordu.

Peki Kırmızı Oda’daki Can kim?

Hollanda’da doğan ve orada büyüyen Can Türk bir müzisyen. Anne ve babası ile yaşayan yakışıklı genç Boncuk’u görür görmez onunla tanışmak, arkadaş olmak istedi. Can’a ilgi duyduğunu kendine bile söyleyemeyen Boncuk’un yardımına hayalindeki dervişler koştu.

Kırmızı Oda Can, Feyyaz Şerifoğlu

1991 yılı Rize doğumlu olan Feyyaz Şerifoğlu, eğitimini Tekirdağ Tekstil Mühendisliği bölümünde almıştır. Üniversiteden sonra müziğe yönelmiştir. Şerifoğlu “Gidene” isimli parça ile tanınmıştır. Aynı zamanda oyunculuk eğitimi de alan genç müzisyen ilk performansını Kırmızı Oda dizisinde yapmıştır.