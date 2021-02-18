Kırmızı Oda dizisi yeni sezonda devam edecek mi?

’in başarılı yapıları arasında bulunan, gerek hayat hikayelerinin anlatıldığıdizisinin sevenleri yeni sezonda dizinin olup olmayacağı merak ediyor. Binnur Kaya, Burak Sevinç, Meriç Aral ve Tülin Özen gibi ünlü oyuncuların bulunduğu Kırmızı Oda dizisinin yönetmeni Cem Karcı, senaristi ise Banı Kiremitçi Bozkurt’tur. Cuma akşamları yayınlanan dizinin aldığı reytingler yüksek olduğu içinyapacağı düşünülmemektedir. Anlatılan yaşanmış hikayelerle oldukça dikkat çeken Kırmızı Oda dizisi büyük bir kitleye hitap etmektedir. Hem yeni bölümleriyle hem de tekrar bölümleri ile oldukça çok izlenen Kırmızı Oda dizisinin 40. bölümdeyapacağı düşünülmektedir. Dizinin hem büyük bir hayran kitlesine sahip olması ve anlatılan konuların dikkat çekici olmasından dolayı uzun soluklu bir dizi olacağı düşünülüyor.