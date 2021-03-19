İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...
Hazar Ergüçlü'nün makyajsız halleri sosyal medyanın dilinde!
Son Dakika
Hazar Ergüçlü'nün makyajsız halleri sosyal...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...

Kırmızı Oda dizisi Tuna kimdir? Gülçin Kültür Şahin doğum tarihi

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Kırmızı Oda dizisi Tuna kimdir? Gülçin Kültür Şahin doğum tarihi haberine dair yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Bizim de ayrıntılarını mercek altına aldığımız habere dair yeni gelişmeleri 19.03.2021 tarihli haberimizden takip edebilirsiniz.

19 Mart 2021 Cuma 19:49
Kırmızı Oda dizisi Tuna kimdir? Gülçin Kültür Şahin doğum tarihi
Takip Et:

TV 8 ekranlarında geçtiğimiz dönem içinde yayın hayatına başlayan ve ilk bölümünden itibaren izleyicilerin ilgisini üzerinde toplayan Kırmızı Oda dizisi yeni bölümlerini yayınlamaya devam ediyor. Son olarak dizinin yayınlanan son bölümünde izleyicilerin karşısına geçen Tuna karakteri hakkında araştırmalar başlamış durumda.

Kırmızı Oda Tuna Kimdir?

TV 8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda’daki Tuna karakterine Gülçin Şahin hayat vermektedir.

Gülçin Şahin, 1987 senesinde İstanbul’da doğmuştur. Üniversite eğitimini tamamlaması sonrasında kendi alanında bir süre çalışan Şahin daha sonra oyunculuğa yönelerek 2013 senesinde Bilkent Üniversitesi Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü’nü tam burslu olarak kazandı. Buradaki eğitimini 2017 senesinde bitirdikten sonra Bilkent Çocuk Tiyatrosu’nda Program Koordinatörü olarak çalışmaya başladı. Geçen zaman içinde pek çok tiyatro oyununda yer aldığı gibi dizi ve film deneyimleri de oldu. 2018’de Ankara Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu olarak seçildi. Kendisinin en çok bilinen sinema filmleri arasında Sibel, 7. Koğuştaki Mucize ve Çatlak ve Kumbara filmleri yer alıyor.

2018’de Gülperi dizisinde 30 bölüm boyunca Kader karakterini canlandıran başarılı oyuncu şimdilerde ise TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Tuna karakterini canlandırıyor.



Son Güncelleme: 19.03.2021 19:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gülçin ŞahinTunaKırmızı OdaTV 8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 18 Mart yeni takım kaptanları kim oldu?
Survivor 18 Mart yeni takım kaptanları kim oldu?
Netflix Formula 1: Drive to Survive belgeseli yeni sezon yayınlandı
Netflix Formula 1: Drive to Survive belgeseli yeni sezon yayınlandı
Payitaht Abdülhamid TRT1 yeni bölüm, son bölüm izle - 19 Mart 2021 Cuma Payitaht Abdülhamid 143. bölüm canlı izle
Payitaht Abdülhamid TRT1 yeni bölüm, son bölüm izle - 19 Mart 2021 Cuma Payitaht Abdülhamid 143. bölüm canlı izle
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Kuzey öldü mü?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Kuzey öldü mü?
Emanet 140. bölüm izle 19 Mart Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 140. bölüm izle 19 Mart Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Masum 362. Bölüm bölüm izle 19 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
Masum 362. Bölüm bölüm izle 19 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle

Popüler Haberler

Kırmızı Oda dizisi Tuna kimdir? Gülçin Kültür Şahin doğum tarihi
Akrep Duru karakterini kim canlandırıyor? Aslı Melisa Uzun kimdir?
Kırmızı Oda dizisi Hüseyin kimdir? Baran Can Eraslan nerelidir?
Akıncı dizisi Komiser Cüneyt karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Yılmaz Bayraktar kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
TV'de 19 Mart 2021 Cuma hangi maç hangi kanalda?
Akıncı dizisindeki Aylin karakteri Kimdir? Didem İnselel dizideki rolü ve hayatı
Arka Sokaklar Amir Ümit kimdir? Sevi Demirçivi gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Ramo dizisi Mazhar kimdir? Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı diziler
Ek Hesap Nedir? Kmh Hesabı Faiz Oranları 19 Mart 2021 Cuma
Akrep dizisi Akrep karakterini kim canlandırıyor? Yusuf Çim biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Payitaht Abdülhamid dizisi Nadir Bey karakteri kimdir? Sifu Salman Ataş'ın hayatı ve yer aldığı diziler
18 Mart bankalar açık mı, resmi tatil mi?
19 Mart Dünya Beşiktaşlılar Günü Beşiktaş sözleri ve marşları
Sadakatsiz dizisinde Bahar karakterine Yeliz Kuvancı hayat veriyor
Baraj dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? Baraj dizisi final tarihi belli oldu mu?
Banka sicili bozuk ve kredi notu düşük olanlara güzel haber geldi! Sicili bozuk olanlar 20.000 TL kredi
Güz Masalı dizisi ne zaman final yapacak? Güz Masalı ne zaman bitecek?
T.C. ile rapor parası sorgulama nasıl yapılır? 2021
Arka Sokaklar dizisi Civan karakteri kimdir? Emre Törün kimdir, nereli, kaç yaşında?
Arka Sokaklar dizi oyuncusu Civan Güngör kimdir? Emre Törün hakkında bilgiler
Ramo dizisi Nadya kimdir? Gözde Kaya'nın yer aldığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.