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Kırmızı Oda dizisi Tuna karakteri kimdir? Gülçin Kültür Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında?

Kırmızı Oda dizisi Tuna karakteri kimdir? Gülçin Kültür Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında? konusu ile basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Kırmızı Oda dizisi Tuna karakteri kimdir? Gülçin Kültür Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında? haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 6 Kasım 2020 Cuma günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

06 Kasım 2020 Cuma 20:01
Kırmızı Oda dizisi Tuna karakteri kimdir? Gülçin Kültür Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında?
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TV 8 ekranlarında geçtiğimiz dönem içinde yayın hayatına başlayan ve ilk bölümünden itibaren izleyicilerin ilgisini üzerinde toplayan Kırmızı Oda dizisi yeni bölümlerini yayınlamaya devam ediyor. Son olarak dizinin yayınlanan son bölümünde izleyicilerin karşısına geçen Tuna karakteri hakkında araştırmalar başlamış durumda.

Kırmızı Oda Tuna Kimdir?


TV 8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda’daki Tuna karakterine Gülçin Şahin hayat vermektedir.

Gülçin Şahin, 1987 senesinde İstanbul’da doğmuştur. Üniversite eğitimini tamamlaması sonrasında kendi alanında bir süre çalışan Şahin daha sonra oyunculuğa yönelerek 2013 senesinde Bilkent Üniversitesi Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü’nü tam burslu olarak kazandı. Buradaki eğitimini 2017 senesinde bitirdikten sonra Bilkent Çocuk Tiyatrosu’nda Program Koordinatörü olarak çalışmaya başladı. Geçen zaman içinde pek çok tiyatro oyununda yer aldığı gibi dizi ve film deneyimleri de oldu. 2018’de Ankara Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu olarak seçildi. Kendisinin en çok bilinen sinema filmleri arasında Sibel, 7. Koğuştaki Mucize ve Çatlak ve Kumbara filmleri yer alıyor.

2018’de Gülperi dizisinde 30 bölüm boyunca Kader karakterini canlandıran başarılı oyuncu şimdilerde ise TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Tuna karakterini canlandırıyor.



Son Güncelleme: 06.11.2020 20:01
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Anahtar Kelimeler:
Gülçin ŞahinTunaKırmızı OdaTV 8
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