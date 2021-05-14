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Kırmızı Oda dizisi tekrar bölümleri ne zaman?

Yazarlarımız tarafından çeşitli ayrıntılarıyla kaleme alınan Kırmızı Oda dizisi tekrar bölümleri ne zaman? haberi, gündemde yer almaya devam ediyor. Siz de yeni gelişmeler hakkında merak ettiklerinizi öğrenmek için 14.05.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

14 Mayıs 2021 Cuma 19:15
Kırmızı Oda dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
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TV8’in yeni dizisi ‘Kırmızı Oda’ yayınlanan ilk bölümüyle büyük ses getirdi. Dizide bir psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran danışanların hayatları anlatılıyor. İlk bölümü ile büyük beğeni toplayan dizinin başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Halit Özgür Sarı, Meriç Aral, Sezin Bozacı, Gülçin Kültür Şahin ve Baran Can Eraslan yer alıyor.

Kırmızı Oda tekrar bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Cuma akşamları izleyici ile buluşacak olan dizinin ilk hafta tekrar günleri:

- Cuma 22.00 (İlk bölümün hemen ardından)

- Cumartesi 16.45

- Pazar 16.45


Son Güncelleme: 14.05.2021 19:15
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Anahtar Kelimeler:
Tv8Kırmızı Oda
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