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Kırmızı Oda dizisi son bölüm özeti! Dizinin gelecek bölümünde neler yaşanacak?

TV 8 ekranlarında yayın hayatına başladığı andan beri tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kırmızı Oda dizisinin son bölümünde ne oldu? Her bölümünde farklı birisinin hikayesine yer verilen dizide geçtiğimiz haftada neler yaşandı?

08 Aralık 2020 Salı 16:35
Kırmızı Oda dizisi son bölüm özeti! Dizinin gelecek bölümünde neler yaşanacak?
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Kırmızı Oda Sonuncu Bölüm Özeti

"Kırmızı Oda" nın son bölümünün özetinde genellikle Alya'nın karakterine odaklanıyor. Alya, ailesi tarafından ezilerek öldürülen otoriter büyükannesi ve annesiyle birlikte bir konakta büyüdü. Bu konakta Alya'ya hak ettiği değer hiçbir zaman verilmez ve Alya'nın annesini ezmeye devam ederler. Bir önceki bölümde Alya'nın süreçte yaşadığı zorlukları ve ailesiyle ilişkisini anlatmıştım. Kırmızı Oda'nın son bölümü hikâye ile gözyaşı döktü. Son bölümde ise Alya'nın annesinin ölümünden sonra babasıyla olan ilişkisinden bahsediliyor. Babalarıyla aynı ev içerisinde nasıl yaşadıkları sorusu dikkat çekti. Bir başka heyecan verici hikâye, dizideki yeni bir karakterden geliyor.

Dizideki yeni karakterin 15 yaşındayken babasının zoru ile satıldığı ve kendisinden çok daha büyük bir adamla evlendiği söylenmektedir. Takıntılı bir kadın olan karakter, web kamerasından doktorla görüşür ve evden asla çıkmaz. Son bölümde kadının karşılaştığı zorlukların ve sıkıntıların nedenleri yer almıştı.

Kırmızı Oda Oyuncuları

Kırmızı Oda'daki oyuncular, ekranda sıkça gördüğümüz isimleri bir araya getirerek muhteşem konulara değinerek herkesi ekran başına kilitlemeyi başarıyorlar. Dizinin oyuncu kadrosu şöyle:

  • Doktor Hanım rolüne Binnur Kaya,
  • Doktor Piraye rolüne Tülin Özen,
  • Doktor Ayşe rolüne Meriç Aral,
  • Doktor Deniz rolüne Burak Sevinç,
  • Alya rolüne Melisa Sözen,
  • Galip rolüne Celil Nalçakan,
  • Akif Hoca rolüne Deniz Hamzaoğlu,
  • Melek rolüne Nilsu Yılmaz,
  • Son olarak Meliha rolüne Evrim Alasya hayat vermektedir.


Son Güncelleme: 08.12.2020 16:35
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı OdaDiziTV 8
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