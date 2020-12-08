Kırmızı Oda dizisi son bölüm özeti! Dizinin gelecek bölümünde neler yaşanacak?

Kırmızı Oda Sonuncu Bölüm Özeti
"Kırmızı Oda" nın son bölümünün özetinde genellikle Alya'nın karakterine odaklanıyor. Alya, ailesi tarafından ezilerek öldürülen otoriter büyükannesi ve annesiyle birlikte bir konakta büyüdü. Bu konakta Alya'ya hak ettiği değer hiçbir zaman verilmez ve Alya'nın annesini ezmeye devam ederler. Bir önceki bölümde Alya'nın süreçte yaşadığı zorlukları ve ailesiyle ilişkisini anlatmıştım. Kırmızı Oda'nın son bölümü hikâye ile gözyaşı döktü. Son bölümde ise Alya'nın annesinin ölümünden sonra babasıyla olan ilişkisinden bahsediliyor. Babalarıyla aynı ev içerisinde nasıl yaşadıkları sorusu dikkat çekti. Bir başka heyecan verici hikâye, dizideki yeni bir karakterden geliyor.
Kırmızı Oda Oyuncuları
Kırmızı Oda'daki oyuncular, ekranda sıkça gördüğümüz isimleri bir araya getirerek muhteşem konulara değinerek herkesi ekran başına kilitlemeyi başarıyorlar. Dizinin oyuncu kadrosu şöyle:
- Doktor Hanım rolüne Binnur Kaya,
- Doktor Piraye rolüne Tülin Özen,
- Doktor Ayşe rolüne Meriç Aral,
- Doktor Deniz rolüne Burak Sevinç,
- Alya rolüne Melisa Sözen,
- Galip rolüne Celil Nalçakan,
- Akif Hoca rolüne Deniz Hamzaoğlu,
- Melek rolüne Nilsu Yılmaz,
- Son olarak Meliha rolüne Evrim Alasya hayat vermektedir.