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Kırmızı Oda dizisi Sema’yı kim canlandırıyor? Nur Erkul'un biyografisi

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan Kırmızı Oda dizisi Sema’yı kim canlandırıyor? Nur Erkul'un biyografisi ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 26 Ekim 2020 Pazartesi gününde yayınlanan haberimizde Kırmızı Oda dizisi Sema’yı kim canlandırıyor? Nur Erkul'un biyografisi hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

26 Ekim 2020 Pazartesi 19:26
Kırmızı Oda dizisi Sema’yı kim canlandırıyor? Nur Erkul'un biyografisi
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Kırmızı Oda dizisinde Deniz karakterinin karısı Sema ve Deniz’in geçmişteki bebek hikayesi konu olarak alındı. Deniz’in karısı Sema’nın çocuğu olmayınca Deniz buna büyük bir üzüntü yaşar. Evlat edinmek için başvuru yapan Deniz ile Sema evrak imzalama sürecinde Sema’nın bebeği istemediğini belirtmesi üzerine Doktor Deniz büyük bir üzüntü yaşar.

Kırmızı Oda Sema kimdir?

Kırmızı Oda’da Deniz’in karısı Sema karakterine hayat veren Nur Erkul, Bursa’da 17 Nisan 1985’te dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde eğitimlerini tamamlayan Erkul, Bir Yalnızlık Şarkısı projesinde Damla karakterine hayat verdi. Erkul’un daha önce rol aldığı yapımlar ise;

Kırmızı Oda,


Bir Yalnızlık Şarkısı,

Çalgı Çengi İkimiz,

Bir Yusuf Masalı,

Kılıç Günü,

Kasaba’dır.



Son Güncelleme: 26.10.2020 19:26
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Anahtar Kelimeler:
Nur ErkulKırmızı OdaTv8
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