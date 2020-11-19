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Kırmızı Oda dizisi Sema kimdir? Nur Erkul yer aldığı dizi ve film yapımları

Gündemde uzun bir süre geniş yer tutan ve birçok kişinin merakını toplayan Kırmızı Oda dizisi Sema kimdir? Nur Erkul yer aldığı dizi ve film yapımları ile ilgili olarak birçok kritik gelişme söz konusu! 19 Kasım 2020 tarihli haberimizde Kırmızı Oda dizisi Sema kimdir? Nur Erkul yer aldığı dizi ve film yapımları konusunda merak edilen birçok güncel ayrıntıya yer verdik. Haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

19 Kasım 2020 Perşembe 19:26
Kırmızı Oda dizisi Sema kimdir? Nur Erkul yer aldığı dizi ve film yapımları
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Kırmızı Oda dizisinde Deniz karakterinin karısı Sema ve Deniz’in geçmişteki bebek hikayesi konu olarak alındı. Deniz’in karısı Sema’nın çocuğu olmayınca Deniz buna büyük bir üzüntü yaşar. Evlat edinmek için başvuru yapan Deniz ile Sema evrak imzalama sürecinde Sema’nın bebeği istemediğini belirtmesi üzerine Doktor Deniz büyük bir üzüntü yaşar.

Kırmızı Oda Sema kimdir?

Kırmızı Oda’da Deniz’in karısı Sema karakterine hayat veren Nur Erkul, Bursa’da 17 Nisan 1985’te dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde eğitimlerini tamamlayan Erkul, Bir Yalnızlık Şarkısı projesinde Damla karakterine hayat verdi. Erkul’un daha önce rol aldığı yapımlar ise;

Kırmızı Oda,


Bir Yalnızlık Şarkısı,

Çalgı Çengi İkimiz,

Bir Yusuf Masalı,

Kılıç Günü,

Kasaba’dır.



Son Güncelleme: 19.11.2020 19:26
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Anahtar Kelimeler:
Nur ErkulKırmızı OdaTv8
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