İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi uzatılacak mı?
Son Dakika
Ücretsiz izin ve işten çıkarma...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...

Kırmızı Oda dizisi Sema karakteri kimdir? Nur Erkul'un hayatı ve yer aldığı diziler

İlk defa basına aktarıldığı dakikalardan bu yana hakkında pek çok konunun araştırıldığı Kırmızı Oda dizisi Sema karakteri kimdir? Nur Erkul'un hayatı ve yer aldığı diziler haberine dair kritik gelişmeler var. Bu gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız siz de 23 Nisan Cuma 19:26 saatinde aktardığımız haberi okuyabilirsiniz.

23 Nisan 2021 Cuma 19:26
Kırmızı Oda dizisi Sema karakteri kimdir? Nur Erkul'un hayatı ve yer aldığı diziler
Takip Et:

Kırmızı Oda dizisinde Deniz karakterinin karısı Sema ve Deniz’in geçmişteki bebek hikayesi konu olarak alındı. Deniz’in karısı Sema’nın çocuğu olmayınca Deniz buna büyük bir üzüntü yaşar. Evlat edinmek için başvuru yapan Deniz ile Sema evrak imzalama sürecinde Sema’nın bebeği istemediğini belirtmesi üzerine Doktor Deniz büyük bir üzüntü yaşar.

Kırmızı Oda Sema kimdir?

Kırmızı Oda’da Deniz’in karısı Sema karakterine hayat veren Nur Erkul, Bursa’da 17 Nisan 1985’te dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde eğitimlerini tamamlayan Erkul, Bir Yalnızlık Şarkısı projesinde Damla karakterine hayat verdi. Erkul’un daha önce rol aldığı yapımlar ise;

Kırmızı Oda,

Bir Yalnızlık Şarkısı,

Çalgı Çengi İkimiz,

Bir Yusuf Masalı,

Kılıç Günü,

Kasaba’dır.




Son Güncelleme: 23.04.2021 19:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nur ErkulKırmızı OdaTv8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emanet 165. bölüm izle 23 Nisan Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 165. bölüm izle 23 Nisan Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Bu akşam hangi diziler var? 23 Nisan 2021 Cuma dizileri
Bu akşam hangi diziler var? 23 Nisan 2021 Cuma dizileri
Emily in Paris oyuncuları ve dizi konusu
Emily in Paris oyuncuları ve dizi konusu
Camdaki Kız Sedat’ın hastalığı nedir, neden sürekli kaşınıyor?
Camdaki Kız Sedat’ın hastalığı nedir, neden sürekli kaşınıyor?
Netflix Türkiye Mayısıs ayında hangi dizi ve filmler var? Netflix Mayısıs 2021 takvimi yayınlandı
Netflix Türkiye Mayısıs ayında hangi dizi ve filmler var? Netflix Mayısıs 2021 takvimi yayınlandı
Camdaki Kız Nalan'ın bekaret testi sahnesine sosyal medyadan büyük tepki!
Camdaki Kız Nalan'ın bekaret testi sahnesine sosyal medyadan büyük tepki!

Popüler Haberler

Kırmızı Oda dizisi Sema karakteri kimdir? Nur Erkul'un hayatı ve yer aldığı diziler
Son Yaz dizisi Soner kimdir? Halil Babür'ün yer aldığı diziler
Seni Çok Bekledim dizisi Zaza’yı kim canlandırıyor? Hakan Ummak'ın biyografisi
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak! Gelir İradesi Başkanlığı açıkladı!
Son Yaz dizisi Fatih kimdir? Gerçek adı ne? Emre Karayel oynadığı diziler
Kırmızı Oda dizisi izlendi mi? beğenildi mi? TV 8 yeni dizisi Kırmızı Oda'nun reyting oranları
Payitaht Abdülhamit dizisindeki Refika karakteri kimdir? Sueda Çil nereli, yaşı kaç?
Ramo dizisindeki Arap karakteri Kimdir? Doğu Can dizideki rolü ve hayatı
Arka Sokaklar Esra kimdir? Gaye Gürsel biyografisi
Arka Sokaklar dizisi Esra (Gaye Gürsel) kimdir?
Bulgaristan asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Mucize Doktor 59. bölüm izle FOX TV tek parça
Yemin dizisi Semih kimdir? Emre Kerem Ketenci'nin hayatı!
Anaokulları zorunlu mu? 2021 Anaokulu eğitimi şart mıdır?
ATV Kalp Yarası dizi konusu nedir? Kalp Yarası oyuncuları ve konusu
TV8 Kırmızı Oda tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Kırmızı Oda dizisindeki Necdet karakteri kimdir? Taha Baran Özbek nereli, yaşı kaç?
Tozkoparan Duygu karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda Ayşe kimdir? Meriç Aral yaşı ve oynadığı diziler
Arka Sokaklar Sinem karakteri kimdir? Gizem Terzi kimdir, nereli, kaç yaşında?
Emanet 165. bölüm izle 23 Nisan Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.