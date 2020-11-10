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Kırmızı Oda dizisi Sema karakteri kimdir? Nur Erkul kimdir, nereli, kaç yaşında?

Gündeme giriş yaptığı andan bu yana merak konusu olan Kırmızı Oda dizisi Sema karakteri kimdir? Nur Erkul kimdir, nereli, kaç yaşında? haberine dair siz de yeni detayları merak ediyorsanız, hemen şimdi 10.11.2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

10 Kasım 2020 Salı 19:26
Kırmızı Oda dizisi Sema karakteri kimdir? Nur Erkul kimdir, nereli, kaç yaşında?
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Kırmızı Oda dizisinde Deniz karakterinin karısı Sema ve Deniz’in geçmişteki bebek hikayesi konu olarak alındı. Deniz’in karısı Sema’nın çocuğu olmayınca Deniz buna büyük bir üzüntü yaşar. Evlat edinmek için başvuru yapan Deniz ile Sema evrak imzalama sürecinde Sema’nın bebeği istemediğini belirtmesi üzerine Doktor Deniz büyük bir üzüntü yaşar.

Kırmızı Oda Sema kimdir?

Kırmızı Oda’da Deniz’in karısı Sema karakterine hayat veren Nur Erkul, Bursa’da 17 Nisan 1985’te dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde eğitimlerini tamamlayan Erkul, Bir Yalnızlık Şarkısı projesinde Damla karakterine hayat verdi. Erkul’un daha önce rol aldığı yapımlar ise;

Kırmızı Oda,


Bir Yalnızlık Şarkısı,

Çalgı Çengi İkimiz,

Bir Yusuf Masalı,

Kılıç Günü,

Kasaba’dır.



Son Güncelleme: 10.11.2020 19:26
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Anahtar Kelimeler:
Nur ErkulKırmızı OdaTv8
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