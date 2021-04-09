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Kırmızı Oda dizisi Sekreter karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gülçin Kültür Şahin kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Okurlarımızın bir süredir merceği altında olan Kırmızı Oda dizisi Sekreter karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gülçin Kültür Şahin kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi ile ilgili yeni gelişmeler de basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 09.04.2021 tarihli haberimize göz atarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

09 Nisan 2021 Cuma 20:01
Kırmızı Oda dizisi Sekreter karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gülçin Kültür Şahin kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Kırmızı Oda’da sekreter Tuna karakterini canlandıran oyuncu kimdir? İşte Gülçin Kültür Şahin’in hayatı ve dizileri…

Kırmızı Oda dizisinde sekreter Tuna karakterini canlandıran oyuncu merak konusu. Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek hikayelerinden oluşturulup ekrana getirilen Kırmızı Oda’da sekreter Tuna karakteri doktor hanımın ve klinikteki hastaların yanında destekçisi oluyor. Doktor hanımın her zaman yanında olan, dertlerini dinleyen ve hastalara yardım eden sekreter Tuna’yı canlandıran Gülçin Kültür Şahin’in hayatı ve dizileri…

Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi Sahne Sanatları Tiyatro bölümünden de mezun olan oyuncu Kırıkkalelidir. Gülperi dizisinde Kader karakterine hayat veren oyuncu, Tolga Karaçelik imzalı Kelebekler filminde de başarılı performansıyla akıllarda yer edinmiştir. Şahin, en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü bu filmde sergilediği oyunculukla Ankara Film Festivali’nde kazanmıştır.

ODTÜ Gıda Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Şahin, Bilkent Üniversitesi’nde oyunculuk alanında doktorasını yapmıştır. Bir süre Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak da çalışan Gülçin Kültür Şahin, daha sonra Bilkent Çocuk Tiyatrosunda eğitmen olmuştur.




Son Güncelleme: 09.04.2021 20:01
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Anahtar Kelimeler:
Sekreter TunaGülçin Kültür şahinKırmızı Oda
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