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Kırmızı Oda dizisi Sefer kimdir? Yiğit Özşener'in yer aldığı diziler

Türkiye basınında da oldukça dikkat çeken Kırmızı Oda dizisi Sefer kimdir? Yiğit Özşener'in yer aldığı diziler haberine dair en yeni ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Kırmızı Oda dizisi Sefer kimdir? Yiğit Özşener'in yer aldığı diziler konusunda merak ettiğiniz tüm yeni gelişmelerden 9 Nisan 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak haberdar olabilirsiniz.

09 Nisan 2021 Cuma 20:06
Kırmızı Oda dizisi Sefer kimdir? Yiğit Özşener'in yer aldığı diziler
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TV8 ekranlarının çok beğenilen dizisi Kırmızı Oda’nın yeni bölümünden ilk ön izleme yayınlandı. Dizide Nazlı ve Kumru’nun hikayesi sona ererken, Yiğit Özşener ve Esra Ronabar yeni hikayeleriyle diziye dahil olacak.

Kırmızı Oda’nın yeni bölümünde Yiğit Özşener ‘Sefer’ ve Esra Ronabar ise ‘Nihal’ karakterleriyle karşımıza çıkıyor. Dizide evli bir çifti canlandıran ikilinin hikâyesi, Nihal’in telefonda konuşurken bayılmasıyla başlıyor.

Yiğit Özşener kimdir?

Yiğit Özşener, 6 Nisan 1972 tarihinde doğmuştur. 1996 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1997 yılında Koç Üniversitesi’nde başladığı İşletme master eğitimini tamamladı. İleri düzeyde Fransızca ve İngilizce bilen Özşener, Kuleli Askeri Lisesi’nde İngilizce öğretmenliği yapmıştır.

Studio Oyuncuları Topluluğunda 7 yıl boyunca eğitim aldı. Aynı zamanda seslendirme sanatçılığı da yapan Özşener, birçok başarılı dizi ve filmde rol almıştır.

Yiğit Özşener’in rol aldığı yapımlar

Dizileri:

Ramo

Üzgünüm Leyla

Dudaktan Kalbe

Esir Şehrin Gözyaşları

Yüzyıllık Mühür

Zeybek Ateşi

Ezel

Arapsaçı

Kayıp

Unutma Beni

Filmleri:

Model

Herkes Kendi Evinde

Yeşil Işık

Beş Vakit

Aşk Tesadüfleri Sever

Kaybedenler Kulübü

Gece

Dedenin İnsanları




Son Güncelleme: 09.04.2021 20:06
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Anahtar Kelimeler:
Yiğit ÖzşenerKırmızı Oda
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