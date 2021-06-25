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Kırmızı Oda dizisi Nihal kimdir? Esra Ronabar yer aldığı dizi ve film yapımları

Basın bülteninde yer almaya başladığı günden bu yana merak uyandıran Kırmızı Oda dizisi Nihal kimdir? Esra Ronabar yer aldığı dizi ve film yapımları haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde! 25-06-2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin sıcak ayrıntılarını öğrenebilirsiniz.

25 Haziran 2021 Cuma 20:21
Kırmızı Oda dizisi Nihal kimdir? Esra Ronabar yer aldığı dizi ve film yapımları
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Kırmızı oda ekranlara geldiği her yeni bölümü ile izleyicilere birbirinden farklı hikayeler izletmekte ve bununla beraber içeriğinde herkesten bir parça bulundurmaktadır. Konusunda barındırdığı içeriklerin dışında Kırmızı Oda yeni bölümler ile oyuncu kadrosuna eklenen isimlerle de gündem haline gelmektedir. Bu oyunculardan biri ise Nihal karakterine hayat veren Esra Ronabar oldu.

 

Kırmızı Oda Nihal karakteri kim tarafından canlandırılıyor, gerçek adı ne?

Kırmızı Oda adlı dizi ile ekranlara gelen Nihal karakterine hayat veren oyuncumuz Esra Ronabar’dır. Dizi ve sinema sektöründe Esra Ronabar tanınmış isimlerden birisidir. 19 Temmuz 1978 yılında gözlerini Ödemiş’de dünyaya açan oyuncu 2021 senesi itibari ile 42 yaşındadır. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü üzerine alan oyuncu; üniversite eğitimi esnasında kursiyerlik sınavlarına katıldı. Altan Erkekli oyuncunun ilk öğretmeni oldu. Rutkay Aziz ve Metin Balay ile birlikte çalışmalar yapmaya başladı. Kimya bölümünü bıraktı ve oyunculuk sınavlarına girdi. O dönemde zor bir karar veren Ronabar sınavı başarı ile geçmiştir. Bunun ardından kimya bölümü üzerine bulunan kaydını tamamen kaldırmıştır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden Oyunculuk Ana Sanat Dalı üzerinden başarı ile mezun oldu. 1997 ile 1998 dönemi arasında Ankara Sanat Tiyatrosu’nda Elmadaki Barış ve Küçük Karabalık oyunlarında oyunculuk performansı gerçekleştirdi. Eşber Yağmurdereli’nin kaleme aldığı ve Rutkay Aziz tarafından yönetilen Akrep isimli oyunda bulundu. Ebru Erkekli ile bir arada bulunduğu projede hem yapımcılığı hem de yönetmen yardımcılığı görevlerini üstlendi. 1998 senesine gelindiğinde ise Ümit Olcay ile başrolü paylaştı.

 

Sonrasında Ülker Çokokrem, Alldays ve benzeri 7 adet reklam filmi içerisinde bulundu. 2003 senesinde A.G.A adlı dizide ekranlara taşıdığı Cansu karakteri ile ekranlara geldi. Esra Ronabar, yine 2003 senesinde Bir İstanbul Masalı ile ekranlara gelirken bu dizide canlandırdığı Binur Goyalı adlı karakter ile izleyicilerin beğenisini kazandı. 2005 senesine gelindiğinde Beyaz Gelincik isimli dizide yer alan oyuncu burada çocuk doktoru olan Bahar karakterine hayat verdi. Son Osmanlı dizisinde de oyuncuk yaptı.

 

Kendisi 2006 senesinin Temmuz 7’sinde Barış Falay ile dünya evine girdi.

 

2007 senesinde Berrin Dağçınar tarafından yazılıp yönetilen bir drama filminde, Hayattan Korkma’da bulundu. 2007 ile 2008 dönemlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda Oyun Nasıl Oynanmalı ile Efendinin Uşağı gibi tiyatro oyunlarında bulundu. Vasıf Öngeren tarafından kaleme alınan ve yönetmenlik koltuğunda Ömer Akgüllü’nün bulunduğu Oyun Nasıl Oynanmalı tiyatro gösteriminde Sevil rolü ile 2008 senesinde 33’üncü İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri’nde İsmet Küntay Jüri Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

 

2009 senesinde bir evladı oldu. Oğlunun adını Rüzgâr koydu.

 

2010 senesinde Küstüm Çiçeği adlı dizide Şahane karakteri ile izleyicinin karşısına çıkan Esra Ronabar, aynı sene İstanbul Şehir Tiyatroları’nda da çalışmalar yaptı. İstanbul Şehir Tiyatroları’nda Dünyanın Ortasında Bir Yer ve Tehlikeli İlişkiler isimli oyunlarda oyunculuk performansı sergiledi. Özen Tuna tarafından yazılan ve M. Nurullah Tuncer tarafından yönetilen 24 Mart 2010 senesinde prömiyeri yapılmış olan Dünyanın Ortasında Bir Yer adlı tiyatro oyununda Ahten rolünü canlandırmış ve bu rolle; 2011 senesi 36’ncı İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu olarak ödül kazandı.

 

2012 senesinde Uçurum adlı dizi ile hayranlarıyla buluştu ve burada kadın satmakta olan Nur Sertaç adlı karakteri hayat verdi.

 

2013 yılında yaz ayları yayınlanan fantastik drama serisi Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide başrol karakterine hayat verdi. Yani 12 bölümlük bir süre zarfı boyunca Sevgi Gündoğdu isimli karakteri ekranlara taşıdı. Lakin 2013 yılının Eylül 22’sinde dizinin setine gitmekteyken Bahçeköy yolu üstünde trafik kazası yaşadı. Bu kazanın sonucunda hastaneye kaldırılan oyuncunun vücudunda birçok kırık tespiti yapıldı. Ronabar 5,5 saat civarında bir operasyon uygulanan oyuncu her ne kadar hayati tehlikesi bulunmasa bile kemiklerinin tamamen iyileşmesi için uzunca bir zaman boyunca setlerden uzaklaşmak zorunda kaldı. Kolunda bulunan platin, tam sağlığını toparlarken Ocak ayı içinde geçirdiği bir diğer kaza sonucunda tekrar kırılmıştır. Oyuncu Sana Bir Sır Vereceğim adlı diziden kötü durumları neticesinde ayrılmıştır.

 

 

 


Son Güncelleme: 25.06.2021 20:21
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