Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği klinik ve köşk nerede?

Her Cuma akşamı TV 8 ekranlarında izleyicileri ile buluşan Kırmızı Oda dizisiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Başrolünde Binnur Kaya’nın “Doktor Hanım” olarak yer aldığı Kırmızı Oda dizisi OGM Pictures tarafından ortaya konuyor. Diziyi beğenerek izleyenler ise dizinin nerede çekildiğini merak ediyorlar.

Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor?

TV 8 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda’nın nerede çekildiği izleyiciler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Dizide izlenen oyuncuların yanı sıra çekimlerin yapıldığı yerler hikayeyi oldukça etkileyici bir şekilde izleyenlere aktarabiliyorlar.

Kırmızı Oda dizisindeki klinik çekimleri Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleştirilmektedir. Diğer setlerin bir bölümünün Üsküdar’da bazılarının da Ortaköy’de gerçekleştirildiği görülmektedir. Aynı zamanda Çamlıca Tepesi ve Şile sahillerinde de sık sık dizinin çekimlerinin yapıldığı bilinmektedir.

Kırmızı Oda çekildiği köşk nerede?

Kırmızı Oda dizisinin büyük bir bölümüne ev sahipliği yapan Doktor Hanım’ın kliniği Beykoz’da yer alan Kundura Fabrikası’nda yer alıyor. Çekimler de burada yapılıyor.