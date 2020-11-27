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Kırmızı Oda dizisi Necdet kimdir? Taha Baran Özbek'in hayatı!

Basın bülteninde yer aldığı andan beri birçok kişinin merceği altında olan Kırmızı Oda dizisi Necdet kimdir? Taha Baran Özbek'in hayatı! haberinin en yeni ayrıntılarını kaleme almaya devam ediyoruz! Siz de 27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak Kırmızı Oda dizisi Necdet kimdir? konusunda en çok merak edilen ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

27 Kasım 2020 Cuma 19:16
Kırmızı Oda dizisi Necdet kimdir? Taha Baran Özbek'in hayatı!
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TV 8 kanalının yeni dizisi Kırmızı Oda yayın hayatına oldukça başarılı bir şekilde başladı. Milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen dizinin karakterleri de izleyiciler tarafından ilgi görüyor. Son olarak dizinin 5. Bölümünde ortaya koyduğu başarılı performans ile izleyicilerin gönlünde taht kuran Necdet karakteri intenet üzerinde araştırılmaya başlandı.


TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin 5. Bölümünde Necdet karakterini canlandıran oyuncunun ismi Taha Baran Özbek’tir.

Taha Baran Özbek Kimdir?

Taha Baran Özbek 1998 senesinde doğmuştur. İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde eğitim alan başarılı oyuncu daha önce pek çok farklı yapım içinde de yer almıştır. Aşağıdaki kısımda Özbek’in daha önce yer aldığı yapımlar sıralanmıştır.

  • 2018-Dip
  • 2018-Bir Litre Gözyaşı
  • 2018-Bizim Hikaye
  • 2019-Azize
  • 2020-Kırmızı Oda


Son Güncelleme: 27.11.2020 19:16
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Anahtar Kelimeler:
NecdetKırmızı OdaTv8
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