Kırmızı Oda dizisi Necdet kimdir? Taha Baran Özbek

TV 8 kanalının yeni dizisi Kırmızı Oda yayın hayatına oldukça başarılı bir şekilde başladı. Milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen dizinin karakterleri de izleyiciler tarafından ilgi görüyor. Son olarak dizinin 5. Bölümünde ortaya koyduğu başarılı performans ile izleyicilerin gönlünde taht kuran Necdet karakteri intenet üzerinde araştırılmaya başlandı.

Taha Baran Özbek Kimdir?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin 5. Bölümünde Necdet karakterini canlandıran oyuncunun ismi Taha Baran Özbek’tir.

Taha Baran Özbek 1998 senesinde doğmuştur. İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde eğitim alan başarılı oyuncu daha önce pek çok farklı yapım içinde de yer almıştır. Aşağıdaki kısımda Özbek’in daha önce yer aldığı yapımlar sıralanmıştır.