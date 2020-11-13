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Kırmızı Oda dizisi Murat neden yok? Halit Özgür Sarı diziden ayrıldı mı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi izleyicilerin ilgisini toplamaya devam ediyor. Dizinin son bölümlerinde yer almadığı görülen Murat karakterinin diziden ayrılıp ayrılmadığı ise merak konusu.

13 Kasım 2020 Cuma 18:12
Kırmızı Oda dizisi Murat neden yok? Halit Özgür Sarı diziden ayrıldı mı?
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TV8 ekranlarında yayınlanan ve gerçek hayat hikayelerinden uyarlanmış olan Kırmızı Oda dizisi sürükleyici bölümleri ile izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral ve Gülçin Kültür Şahin gibi isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünde Murat karakterinin bulunmayışı akıllara diziden ayrıldı mı sorusunu getirdi.


Kırmızı Oda dizisi Murat Diziden Ayrıldı mı?

Kırmızı Oda dizisinde Murat karakterini canlandıran Halit Özgür Sarı’nın bundan sonra dizide yer almayacağı açıklandı. Sarı’nın bir filmde yer alması nedeni ile bundan sonra Kırmızı Oda dizisinde yer alamayacağı da edinilen bilgiler arasında yer alıyor.



Son Güncelleme: 13.11.2020 18:12
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Anahtar Kelimeler:
KırmızıodaMurat
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