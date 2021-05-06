İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...

Kırmızı Oda dizisi Mitra'nın babası Rıza kim? Gerçek adı ne?

Kırmızı Oda isimli diziye yeni dahil olan Rıza karakteri seyircide büyük bir merak uyandırmayı başardı. Yakışıklılığı ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu seyirci tarafından oldukça merak edilmeye başlandı. Peki, Kırmızı Oda dizisi Mitra’nın babası Rıza kim? Gerçek adı ne? İşte cevabı…

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:12
Kırmızı Oda dizisi Mitra'nın babası Rıza kim? Gerçek adı ne?
Takip Et:

TV 8’in ilgiyle takip edilen dizisi Kırmızı Oda Mitra karakterinin sahnelerinde flashback sahnelerinde Mitra’nın babası Rıza’da karşımıza çıkıyor. İranlı iş adamı Rıza’yı Mitra’nın annesi görür görmez aşık olur. Evli ve 2 çocuk babası olan Rıza, Cahide’ye yuva kurar. Cahide, 2. evliliği olmasına rağmen Rıza ile evlenir ve Mitra doğar. Rıza bir anda ortadan kaybolup geri dönmeyince Mitra ile annesini bir telaş kaplar. Rıza’nın ilk eşi gelerek Rıza ile ilgili yalan beyan vermeleriyle ilgili Mitra ile annesini ikna eder ve Rıza’nın borçlu olduğunu ve ona iftira atılmak istediğini söyleyerek geri gider. Mitra ise yalan söylediğinden dolayı kendini kötü hisseder.

Kırmızı Oda Rıza’nın gerçek adı nedir?

1976 yılı Ağustos ayı İstanbul doğumlu olan Cem Uçan Aslan burcudur. İlk defa 2012’de ekranlara gelen Acayip Hikayeler isimli dizide canlandırdığı Ozan karakteri ile seyirci ile buluşan oyuncu aynı sene Bir Hikayem var adlı sinema filminde de oynamıştır.

Oyuncunun tanınmasına en çok katkı sağlayan proje ise Diriliş Ertuğrul dizisi olmuştur. Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra Filinta Bin Yılın Şafağı adlı dizide Bıçak Ali karakteri ile ekranlara gelen Uçan, dizi eleştirmenlerinden tam not almayı başarmıştır.




Son Güncelleme: 06.05.2021 11:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KırmızıOdaRizaMitranınBabası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masumiyet 12.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Fox TV
Masumiyet 12.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Fox TV
Doğduğun Ev Kaderindir 43.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti TV 8
Doğduğun Ev Kaderindir 43.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti TV 8
Benim Adım Melek 65.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti TRT 1
Benim Adım Melek 65.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti TRT 1
Kuruluş Osman 58.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti ATV
Kuruluş Osman 58.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti ATV
Sadakatsiz 29.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Kanal D
Sadakatsiz 29.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Kanal D
Bülent Aydemir kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Bülent Aydemir kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Popüler Haberler

Kırmızı Oda dizisi Mitra'nın babası Rıza kim? Gerçek adı ne?
Yemin dizisi Münevver karakterini kim canlandırıyor? Melahat Abbasova biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 6 Mayıs 2021 Perşembe
Tam kapanma 19 Mayıs Çarşamba'ya uzatılacak mı?
Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz 28. bölüm tek parça izle! Kanal D Sadakatsiz son bölüm
Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle! Kuruluş Osman 57. bölüm tek parça izle! ATV Kuruluş Osman son bölüm
Masumiyet yeni bölüm canlı yayın tek parça izle ATV
Benim Adım Melek dizisi 64.bölüm tek parça, Youtube izle - TRT 1 Benim Adım Melek canlı yayın izle
Doğduğun Ev Kaderindir canlı izle! Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm izle! Doğduğun Ev Kaderindir 42. bölümü
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut hakkında bilgiler
Beni Bırakma Firuze kimdir? Hazal Eylül Çelik kimdir, nereli yaşı kaç?
Survivor 2021 82. bölüm fragmanı 2 Mayıs Pazar yeni bölümde neler olacak?
Suvivor İsmail'in nişanlısı Gamze Atakan kimdir, kaç yaşında?
Kova haftalık burç yorumu 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021
Kamu bankaları ve özel bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 4 Mayıs 2021 Salı
Kimler bordo bereli asker olabilir? 2021 Bordo bereli asker maaşları ne kadardır?
Askere giderken alınması gerekenler ve askeriye tarafından verilen malzemeler 2021
30.000 tl ye alınacak araba marka ve modelleri 2021
ATV Beni Bırakma oyuncu kadrosu
Türk telekom 10 gb bedava internet paketi 2021
Esnaf işsizlik maaşı şartları nelerdir? 2021 Esnafa işsizlik maaşı yürürlüğe girdimi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.