Kırmızı Oda dizisi Mitra'nın babası Rıza kim? Gerçek adı ne?

TV 8’in ilgiyle takip edilen dizisi Kırmızı Oda Mitra karakterinin sahnelerinde flashback sahnelerinde Mitra’nın babası Rıza’da karşımıza çıkıyor. İranlı iş adamı Rıza’yı Mitra’nın annesi görür görmez aşık olur. Evli ve 2 çocuk babası olan Rıza, Cahide’ye yuva kurar. Cahide, 2. evliliği olmasına rağmen Rıza ile evlenir ve Mitra doğar. Rıza bir anda ortadan kaybolup geri dönmeyince Mitra ile annesini bir telaş kaplar. Rıza’nın ilk eşi gelerek Rıza ile ilgili yalan beyan vermeleriyle ilgili Mitra ile annesini ikna eder ve Rıza’nın borçlu olduğunu ve ona iftira atılmak istediğini söyleyerek geri gider. Mitra ise yalan söylediğinden dolayı kendini kötü hisseder.

Kırmızı Oda Rıza’nın gerçek adı nedir?

1976 yılı Ağustos ayı İstanbul doğumlu olan Cem Uçan Aslan burcudur. İlk defa 2012’de ekranlara gelen Acayip Hikayeler isimli dizide canlandırdığı Ozan karakteri ile seyirci ile buluşan oyuncu aynı sene Bir Hikayem var adlı sinema filminde de oynamıştır.

Oyuncunun tanınmasına en çok katkı sağlayan proje ise Diriliş Ertuğrul dizisi olmuştur. Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra Filinta Bin Yılın Şafağı adlı dizide Bıçak Ali karakteri ile ekranlara gelen Uçan, dizi eleştirmenlerinden tam not almayı başarmıştır.