Kırmızı Oda dizisi Meliha'nın kızı Melek kimdir? Nilsu Yılmaz hakkında bilgiler

TV 8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda son bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Bilindiği gibi diziye her hafta yeni bir isim konuk oyuncu olarak katılıyor. Dizinin bu haftaki bölümünde Meliha’nın kızı Melek diziye dahil oldu.
Kırmızı Oda Nilsu Yılmaz kimdir?
Güzel oyuncu Nilsu Yılmaz çok sayıda dizide yer almıştır. Güzel oyuncu son olarak Payitaht Abdülhamid dizisinde Dilruba karakterini canlandırmıştı. Yılmaz oyunculuğa Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Tiyatro eğitimi alarak başlamıştır. Nilsu Yılmaz’ın yer aldığı diziler;
- Payitaht Abdülhamid
- Ufak tefek Cinayetler
- 20 Dakika
- Davetsiz Misafir
Son Güncelleme: 13.11.2020 16:19