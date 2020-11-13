Kırmızı Oda dizisi Meliha'nın kızı Melek kimdir? Nilsu Yılmaz hakkında bilgiler

TV 8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda son bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Bilindiği gibi diziye her hafta yeni bir isim konuk oyuncu olarak katılıyor. Dizinin bu haftaki bölümünde Meliha’nın kızı Melek diziye dahil oldu.

Kırmızı Oda Nilsu Yılmaz kimdir?

İzleyiciler Meliha’nın hikayesini ilgiyle takip ederken, Meliha’nın kızı Melek’i canlandıran oyuncuyu araştırmaya başladı. Kırmızı Oda dizisinde Melek karakterine Nilsu Yılmaz hayat veriyor. Melek 16 yaşındayken yaşadıkları apartmanda yangın çıkar ve herkes Melek’in öldüğünü düşünür. Ancak Melek yeni bölümde kliniğe gelecek.

Güzel oyuncu Nilsu Yılmaz çok sayıda dizide yer almıştır. Güzel oyuncu son olarak Payitaht Abdülhamid dizisinde Dilruba karakterini canlandırmıştı. Yılmaz oyunculuğa Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Tiyatro eğitimi alarak başlamıştır. Nilsu Yılmaz’ın yer aldığı diziler;