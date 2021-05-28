İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Kırmızı Oda dizisi Melek kimdir? Nilsu Yılmaz yaşı ve oynadığı diziler

Kırmızı Oda dizisi Melek kimdir? Nilsu Yılmaz yaşı ve oynadığı diziler haberinin yayınlanmasının ardından birçok kişi haberin güncel ayrıntıları hakkında merağa kapıldı. Kırmızı Oda dizisi Melek kimdir? ile ilgili güncel gelişmelere yer verdiğimiz 28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak, en yeni ayrıntılardan önce siz haberdar olun!

28 Mayıs 2021 Cuma 19:28
Kırmızı Oda dizisi Melek kimdir? Nilsu Yılmaz yaşı ve oynadığı diziler
Takip Et:

TV 8 ekranlarında başladığı günden itibaren izleyiciler tarafından tam not alan Kırmızı Oda adlı dizinin oyuncuları dizi takipçileri tarafından oldukça beğenildi. Dizide Meliha’nın kızı olan Melek karakteri izleyiciler tarafından araştırılırken, oyuncunun sergilediği performans tüm izleyicileri etkiledi.

Kırmızı Oda Melek karakteri

Her hafta Cuma günü TV 8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kırmızı Oda adlı dizide birçok gerçek hayat hikayesi anlatılıyor. Dizide yer alan Melek karakteri, 16 yaşındayken binalarında yangın çıkması sonucu hayatını kaybeden biridir.

Kırmızı Oda Melek kimdir?

Kırmızı Oda dizisinde Melek karakterine hayat veren isin Nilsu Yılmaz’dır. Güzel oyuncu sergilediği oyunculuk performansı ile birlikte izleyicilerin gönlünde taht kurmuştur.

Nilsu Yılmaz kimdir?

18 yaşında olan güzel oyuncu Nilsu Yılmaz, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde eğitim almaktadır. Genç yaşına rağmen birçok dizide rol alan Yılmaz, geleceğin önemli oyuncularından biri olarak görülmektedir.

Nilsu Yılmaz’ın yer aldığı diziler ve filmler

  • Kırmızı Oda
  • Payitaht Abdülhamid
  • Ufak Tefek Cinayetler
  • 20 Dakika
  • Davetsiz Misafir

Nilsu Yılmaz’ın resmi sosyal medya hesabı

Nilsu Yılmaz Instagram’da nilsuyillmaz kullanıcı adı ile bulunmaktadır. Güzel oyuncunun 3.310 takipçisi bulunurken 70’den fazla fotoğrafı bulunmaktadır. Gün geçtikçe Nilsu Yılmaz’ın takipçi sayısı giderek artmaktadır.


Son Güncelleme: 28.05.2021 19:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MelekKırmızı Oda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lucifer 6. sezon ne zaman yayınlanacak?
Lucifer 6. sezon ne zaman yayınlanacak?
Sensiz Olmaz 9.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Sensiz Olmaz 9.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Sensiz Olmaz 8. bölüm Kanal 7 canlı izle – 26 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Sensiz Olmaz 8. bölüm Kanal 7 canlı izle – 26 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Friends: Reunion hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlıyor?
Friends: Reunion hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlıyor?
Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? Arka Sokaklar sezon finali tarihi
Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? Arka Sokaklar sezon finali tarihi
Kuruluş Osman Bamsı Bey ölüyor mu?
Kuruluş Osman Bamsı Bey ölüyor mu?

Popüler Haberler

Son Yaz dizisi Arda kimdir? Sarp İkiler kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda dizisi Melek kimdir? Nilsu Yılmaz yaşı ve oynadığı diziler
Son Yaz dizisi Altay kimdir? Ata Nedim Arman yaşı ve oynadığı diziler
Kırmızı Oda dizisi Sema kimdir? Nur Erkul kimdir, nereli yaşı kaç?
Son Yaz dizisi Soner kimdir? Halil Babür doğum tarihi
Seni Çok Bekledim Zaza kimdir? Hakan Ummak yaşı, boyu, sevgilisi
Son Yaz dizisi Fatih kimdir? Emre Karayel hakkında bilgiler
Kırmızı Oda dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Kırmızı Oda dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Payitaht Abdülhamit dizisi Refika kimdir? Sueda Çil rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Ramo dizisindeki Arap karakteri kimdir? Doğu Can nereli, yaşı kaç?
Ütü nasıl yapılır, nasıl kullanılır? Güzel ütü yapmanın püf noktaları
Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Rüyada yılan görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan görmenin tabirleri ve yorumları
Exxen Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlıyor?
İkea kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? 2021 İKEA çalışma günleri
Arka Sokaklar Sinem karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gizem Terzi kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara dizisinin Emrah'ı Semi Sırtıkkızıl'ın hayat hikayesi!
Payitaht Abdülhamid dizisine katılan Cansu Fırıncı kimdir? İzak Fernandez karakteri kimdir?
Arka Sokaklar dizisi Esra kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Gaye Gürsel kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar Avukat Başak karakterini kim canlandırıyor? Perihan Ünlücan biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Barbaros Barbaros kimdir? Ulaş Tuna Astepe kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.