İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye alkollü içki vergilerinde Avrupa 4.'sü oldu!
Türkiye alkollü içki vergilerinde Avrupa...
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi sosyal medyayı ikiye böldü
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi...
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 8 ve 12'nci sınıflara özel izin!
Son Dakika
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında...
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...

Kırmızı Oda dizisi Melek kimdir? Gerçek adı nedir? Nilsu Yılmaz nereli, yaşı kaç?

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki Kırmızı Oda dizisi Melek kimdir? Gerçek adı nedir? Nilsu Yılmaz nereli, yaşı kaç? haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 22 Ocak 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak Kırmızı Oda dizisi Melek kimdir? Gerçek adı nedir? Nilsu Yılmaz nereli, yaşı kaç? hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

22 Ocak 2021 Cuma 19:28
Kırmızı Oda dizisi Melek kimdir? Gerçek adı nedir? Nilsu Yılmaz nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

TV 8 ekranlarında başladığı günden itibaren izleyiciler tarafından tam not alan Kırmızı Oda adlı dizinin oyuncuları dizi takipçileri tarafından oldukça beğenildi. Dizide Meliha’nın kızı olan Melek karakteri izleyiciler tarafından araştırılırken, oyuncunun sergilediği performans tüm izleyicileri etkiledi.

Kırmızı Oda Melek karakteri

Her hafta Cuma günü TV 8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kırmızı Oda adlı dizide birçok gerçek hayat hikayesi anlatılıyor. Dizide yer alan Melek karakteri, 16 yaşındayken binalarında yangın çıkması sonucu hayatını kaybeden biridir.

Kırmızı Oda Melek kimdir?

Kırmızı Oda dizisinde Melek karakterine hayat veren isin Nilsu Yılmaz’dır. Güzel oyuncu sergilediği oyunculuk performansı ile birlikte izleyicilerin gönlünde taht kurmuştur.

Nilsu Yılmaz kimdir?

18 yaşında olan güzel oyuncu Nilsu Yılmaz, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde eğitim almaktadır. Genç yaşına rağmen birçok dizide rol alan Yılmaz, geleceğin önemli oyuncularından biri olarak görülmektedir.

Nilsu Yılmaz’ın yer aldığı diziler ve filmler

  • Kırmızı Oda
  • Payitaht Abdülhamid
  • Ufak Tefek Cinayetler
  • 20 Dakika
  • Davetsiz Misafir

Nilsu Yılmaz’ın resmi sosyal medya hesabı

Nilsu Yılmaz Instagram’da nilsuyillmaz kullanıcı adı ile bulunmaktadır. Güzel oyuncunun 3.310 takipçisi bulunurken 70’den fazla fotoğrafı bulunmaktadır. Gün geçtikçe Nilsu Yılmaz’ın takipçi sayısı giderek artmaktadır.



Son Güncelleme: 22.01.2021 19:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MelekKırmızı Oda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı dizisinde Trabzonspolu Abdülkadir Ömür ve Özkan Sümer detayları dikkat çekti!
Akıncı dizisinde Trabzonspolu Abdülkadir Ömür ve Özkan Sümer detayları dikkat çekti!
ABD'li sunucu Larry King, hayatını kaybetti
ABD'li sunucu Larry King, hayatını kaybetti
Payitaht Abdülhamid'in yönetmeni Doğan Ümit Karaca diziden ayrıldı
Payitaht Abdülhamid'in yönetmeni Doğan Ümit Karaca diziden ayrıldı
Serenay Sarıkaya Maraşlı dizisiyle ekranlara dönüyor
Serenay Sarıkaya Maraşlı dizisiyle ekranlara dönüyor
Kırmızı Oda Hakan kimdir? Behzat Uygur'un oğlu Nejat Uygur hakkında bilgiler
Kırmızı Oda Hakan kimdir? Behzat Uygur'un oğlu Nejat Uygur hakkında bilgiler
Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Son Yaz dizisi konusu nedir?
Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Son Yaz dizisi konusu nedir?

Popüler Haberler

Faizsiz kredi veren devlet kurumları ve bankalar hangileridir?
Kuzey Yıldızı dizisi Şahika kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Güneş Emir kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
2021 Sıfır araçlarda ÖTV indirimi uygulanacak mı?
Gönül Dağı dizisi Zeynep’i kim canlandırıyor? Güliz Aybay'ın biyografisi
Kanal D'nin yeni dizisi Bir Annenin Günahı'nda çalan yabancı şarkı dinleyenleri büyüledi!
İmparator İbrahim Tatlıses'e ne oldu, ne zaman ve neden vuruldu?
Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
Sen Çal Kapımı dizisi Prens Seymen karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Mert Öcal kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüboğlu kimdir, nereli yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi Fikret kimdir? Ruhi Sarı rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Galatasaray yeni sezon forması tanıtıldı! İşte Gs yeni sezon forması
Sosyal Güvenlik Bölümü nedir? Sosyal Güvenlik Bölümü dersleri, iş imkanları ve maaşları!
EXXEN Şeref Bey oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
GSS gelir testi formu nereden alınır, nasıl doldurulur?
29 Ekim şiirleri - 2 kıtalık ve 4 kıtalık uzun, kısa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler
KOSGEB desteği ile esnafa girişim ve destek kredisi veren bankalar Ocak 2021
İş Bank 120 ay vadeli 100 BİN TL konut kredisi hesaplama ve 23 Ocak 2021 Cumartesi geri ödeme tablosu
Kuzey Yıldızı dizi oyuncusu Bulut kimdir? Armağan Oğuz hakkında bilgiler
Garanti BBVA 10.000 TL ile yaz kredisi kampanyası faiz oranları ve şartları belli oldu! 2021 Cumartesi Ocak
Bir Annenin Günahı dizisinde Nazan karakterine Nefise Karatay hayat veriyor
Bir Annenin Günahı dizisine katılan Pamir Pekin kimdir? İbrahim karakteri kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.