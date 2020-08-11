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Kırmızı Oda dizisi konusu nedir, ne zaman başlayacak?

Kırmızı Oda dizisi konusu nedir, ne zaman başlayacak? basına aktarıldığı ilk günden beri büyük ilgi topladı. Yeni gelişmeleriyle de dikkat çeken Kırmızı Oda dizisi konusu nedir, ne zaman başlayacak? haberinde Ağustos 11 2020 günü son durum ne oldu merak ediyorsanız hemen haberimizi okuyarak ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

11 Ağustos 2020 Salı 17:58
Kırmızı Oda dizisi konusu nedir, ne zaman başlayacak?
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Nefes kesen Survivor 2020 macerasının finalinde Acun Ilıcalı, TV8 ekranlarında yeni bir dizinin başlayacağını açıkladı. Ilıcalı, Kırmızı Oda adı yeni bir dizinin izleyicilerle buluşacağını duyurdu.

Kırmızı Oda dizisi konusu ne?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu tarafından kaleme alınan psikoloji kitabından gerçek hayattan uyarlanarak ekranlara taşınacak Kırmızı Oda dizisinin hangi kitaptan uyarlanacağı henüz belli olmadı.

Kırmızı Oda ne zaman başlayacak?


Kırmızı Oda dizisi ile ilgili cast çalışmaları henüz devam etme aşamasında. Dizide cast çalışmalarının tamamlanmasını müteakip set süreci başlayacak ve dizinin tanıtım fragmanı yayınlanacak.

Kırmızı Oda oyuncu kadrosu

Yönetmenliğini Cem Karcı’nın üstlendiği Kırmızı Oda dizisi Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından kaleme alınıyor.

Binnur Kaya

Binnur Kaya dizisi dizinin başrolünü üstlenecek. Kaya, bir psikiyatristi canlandıracak.

Songül Öden

1979 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelen Songül Öden, Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Çok sayıda dizi ve filmde rol alan Songül Öden, Ferhunde Hanımlar dizisinde ün kazandı.




Son Güncelleme: 11.08.2020 17:58
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