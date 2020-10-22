Kırmızı Oda dizisi konusu nedir? Kırmızı Oda hangi kitaptan uyarlamadır, yazarı kimdir?

Günümüz dizilerinden farklı olarak ekranlara gelmeye başlayan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazanan Tv8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi gerek konusu gerekse oyuncuları ile merak edilmeye devam ediyor.

Kırmızı Oda konusu nedir?

Dizide Binnur Kaya’nın hayat verdiği Doktor Hanım’ın farklı hastalarla yaşadığı seansların anlatıldığı dizide psikolojik olarak farklı farklı konular ele alınmaktadır. hastalarına ilaç vermek yerine onlarla konuşarak ve ikna etme yöntemleri ile hayata kazandırma peşinde olan Doktor Hanım’ın diğer meslektaşlarından farklılıkları gösterilmektedir.

Dizinin gerçek hikayelerden uyarlandığı en başından beri bilinmektedir ve başrol Doktor Hanım aslında Gülseren Budayıcıoğlu’dur.

Kırmızı Oda hangi kitaptan uyarlanmıştır?

Kırmızı Oda dizisi kitaptan uyarlama olarak bilinse de aslında kitap değil direkt olarak gerçek hikayelerden uyarlanmıştır. Gülseren Budayıcıoğlu’nun yaşadıklarının anlatıldığı dizide Budayıcıoğlu’nun yıllarca yaşadığı ve tecrübe ettiği olaylar anlatılmaktadır.