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Kırmızı Oda dizisi izlendi mi? Kırmızı Oda beğenildi mi, dizi devam eder mi?

Gündemde uzun bir süre geniş yer tutan ve birçok kişinin merakını toplayan Kırmızı Oda dizisi izlendi mi? Kırmızı Oda beğenildi mi, dizi devam eder mi? ile ilgili olarak birçok kritik gelişme söz konusu! 23 Ekim 2020 tarihli haberimizde Kırmızı Oda dizisi izlendi mi? Kırmızı Oda beğenildi mi, dizi devam eder mi? konusunda merak edilen birçok güncel ayrıntıya yer verdik. Haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

23 Ekim 2020 Cuma 19:24
Kırmızı Oda dizisi izlendi mi? Kırmızı Oda beğenildi mi, dizi devam eder mi?
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TV 8, OGM Pictures ile istediği başarıyı yakaladı. Kanal daha önce Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisiyle izleme rekoru kıran kanal, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan "Kırmızı Oda" dizisinde de benzer bir başarıya imza attı.

"Kırmızı Oda" dizisi ilk bölümde 4.25 puan alsa da dizinin gerisinde kalıyor. Dizi en yüksek reytingleri, Arka Sokaklar'ın da yayın hayatına başladığı 11 Eylül akşamı aldı ve dizi, sosyal medyada en çok konuşulan iş oldu.

Binnur Kaya’nın hayat vermiş olduğu Dr. Hanım figürüne gelen ilgili davalarda çok sayıda kişi kendini buldu. Kırmızı Oda, Türkiye'de bir ton acı çeken insanların figürü olmuş durumda. Pek çok kişi kliniğe gelen hastaların yaşadıklarına benzer durumlar yaşamış veya bunlara şahit olmuştur, ancak kimse bundan bahsetmemiştir; Kırmızı Oda dizisi, ilk haftalardan itibaren milyonlarca kişinin vazgeçilmezi haline geldi.


OGM Pictures her hafta "Kırmızı Oda" dizisinde usta oyuncular ve her hafta enfes performanslarıyla izleyicilerin ilgisini çekecek. Özellikle ilk hafta Salih Bademci ve Mehmet ile Evrim Alasya ve Meliha karakterinin performansları görülmeye değer. İkinci haftanın sürprizi ise Alya rolüyle diziye konuk olan Melis Sözen oldu. Melis Sözen, Kırmızı Oda'nın ikinci haftasına bomba etkisi yarattı.

Kırmızı Oda Ne Zaman Final Yapacak?

Kırmızı Oda dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu Madalyonun İçinde: Bir Psikiyatristin Defterinin neredeyse tam bir uyarlaması. Bu kitaptaki vakalar maalesef sınırlıdır. Bu nedenle Kırmızı Oda yazarı Banu Kiremetçi, Bozkurt Gülseren Budayıcıoğlu'nun danışmanlığında yaşayan hikayeleri yeniden yazmaya çalışıyor. Elbette bu senaryolar Kırmızı Oda dizisinin geleceğini de belirleyecek çünkü Kırmızı Oda dizisinde senaryo yok ise dizi de yok.

Kırmızı Oda dizisinin şu anda sezon başına 33 bölüm yayınlaması planlanıyor. İzleyiciler psikiyatristin defterinden sıkılmazsa TV8, Kırmızı Oda dizisinin ikinci sezonunu yayınlamaktan mutluluk duyacaktır. Kırmızı Oda dizisinin finali Mayısıs 2021'de olacağı düşünülüyor.

Kırmızı Oda Kaç Bölüm Yayınlanacak?

Şu anda "Kırmızı Oda" dizisinin en az 30 bölümden oluşması planlanıyor. Elbette pandemi, Kırmızı Oda dizisinin geleceğini de etkileyecek. Kırmızı Oda dizisinde stokta 3 bölüm var ancak herkes önümüzdeki haftaları beklemekte.

Kırmızı Oda Cuma’nın Lideri Olabilir mi?

İlk üç bölüme, özellikle Hercai dizisine bakılırsa, Arka Sokaklar dizisi Cuma günkü liderini kaybetmeyecekmiş gibi geliyor ama Kırmızı Oda dizisi izleyicilere böylesine harika bölümler sunmaya devam ederse, hiçbir güç Kırmızı Oda dizisini en sık izlenenler potasından aşağıya alamaz.



Son Güncelleme: 23.10.2020 19:24
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Anahtar Kelimeler:
Tv8Kırmızı Oda
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