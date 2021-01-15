İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Kırmızı Oda dizisi Hüseyin kimdir? Baran Can Eraslan'ın yer aldığı diziler

Kırmızı Oda dizisi Hüseyin kimdir? Baran Can Eraslan'ın yer aldığı diziler konusunda merak edilen yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Okurlarımızın merak ettikleri Kırmızı Oda dizisi Hüseyin kimdir? Baran Can Eraslan'ın yer aldığı diziler hakkında neler olup bittiğini ele aldığımız 15 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyarak tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

15 Ocak 2021 Cuma 19:48
Kırmızı Oda dizisi Hüseyin kimdir? Baran Can Eraslan'ın yer aldığı diziler
Takip Et:

Baran Can Eraslan Tiyatro, dizi ve sinema da aktif olarak yer almaktadır. 18 Haziran 1990'da İzmir Konak'ta doğdu. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Bugüne kadar III. Sınıf İlişkileri, Amerikan Blues, Böcek, Kel Kantocu ve Ders, Seher ve Ali gibi dizilerde sahne alan oyuncu, ilk dizi deneyimini Yılanların Öcü dizisinde yaşamıştır.

2016 yılında Hayat Şarkısı (Arda) dizisiyle, 2018 yılında Gülizar dizisiyle (Fuat), 2019 yılında ise Dengi Dengine (Cenk) dizisi ile sevenleri ile buluşmuştur.

 "Penny Bank" filmi ve "After Days" adlı kısa film de rol almıştır. Kısa filmleri olan bu genç yetenek şu anda Kırmızı Oda dizisinin kadrosunda. "Kırmızı Oda" dizisindeki kekemeliği ve aceleciliği insanların dikkatini çekti. Klinik çalışanı Hüseyin karakterine hayat vermektedir.

Baran Can Eraslan Boyu, Burcu ve Kilosu

Akıcı şekilde İngilizce bilen oyuncumuz eskrim ve ata binmeyi seviyor. Genç oyuncu, oyunculuk kariyerine devam etmek için Black Listt Performance Club'a kaydoldu. İstanbul'da hayatına devam etmektedir. İkizler burcudur. 1,78 cm uzunluğunda ve 68 kg ağırlığındadır. Aslen İzmir de doğmuştur. Sık sık Facebook ve Instagram kullanıyor. Resmi Instagram hesabında 5.075 takipçisi bulunmaktadır.



Son Güncelleme: 15.01.2021 19:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziKırmızı OdaTV 8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu!
İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu!
‘Mucize Doktor’ dizisinde beklenmedik ayrılık!
‘Mucize Doktor’ dizisinde beklenmedik ayrılık!
Survivor 2020 yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik Survivor Panaroma'da sunucu oldu!
Survivor 2020 yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik Survivor Panaroma'da sunucu oldu!
Survivor Yiğit kimdir, kaç yaşında? Yiğit Poyraz hakkında bilgiler
Survivor Yiğit kimdir, kaç yaşında? Yiğit Poyraz hakkında bilgiler
Emanet dizisi Yaman Kırımlı kimdir? Halil İbrahim Ceyhan hakkında bilgiler
Emanet dizisi Yaman Kırımlı kimdir? Halil İbrahim Ceyhan hakkında bilgiler
Survivor Emin kimdir, kaç yaşında? Emin Günenç hakkında bilgiler
Survivor Emin kimdir, kaç yaşında? Emin Günenç hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Akıncı dizisindeki Komiser Cüneyt karakteri kimdir? Yılmaz Bayraktar nereli, yaşı kaç?
Çocukluk dizisi hangi diziden uyarlama?
Kırmızı Oda dizisi Hüseyin kimdir? Baran Can Eraslan'ın yer aldığı diziler
Akıncı dizisi Aylin kimdir? Gerçek adı nedir? Didem İnselel nereli, yaşı kaç?
Hercai dizisindeki Aslan Aslanbey karakteri Kimdir? Doğan Bayraktar dizideki rolü ve hayatı
Arka Sokaklar dizisi Amir Ümit kimdir? Gerçek adı ne? Sevi Demirçivi oynadığı diziler
Ramo dizisine katılan Mehmet Yılmaz Ak kimdir? Mazhar karakteri kimdir?
Akrep dizisi Akrep’i kim canlandırıyor? Yusuf Çim'in biyografisi
Akıncı dizi oyuncusu Duygu kimdir? Öykü Su Okur hakkında bilgiler
Arka Sokaklar dizisi Sinem kimdir? Gizem Terzi hakkında bilgiler
Çilek yağı maskesi, nasıl yapılır, nasıl sürülür? Çilek yağı maskesi içerdiği mineral ve vitaminler
A101, Migros, Carrefour büyükbaş ve küçükbaş 2019 kurbanlık fiyatları
Müge Anlı Güven 12 Eylül Perşembe neden yok? Güven bana neden yayınlanmıyor, bitti mi? Ne zaman yayınlanacak?
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?
Gratis 1 – 26 Kasım arası indirimli ürünler aktüel kataloğu
Kırmızı Oda dizisi Melek karakteri kimdir? Nilsu Yılmaz'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Son Yaz dizisi Altay kimdir? Ata Nedim Arman kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Ramo dizisi Arap kimdir? Doğu Can'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Hercai dizisi Füsun kimdir? Ayşegül Günay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Akıncı Fatih kimdir? Şükrü Özyıldız yaşı, boyu, sevgilisi
Ramo dizisi Nadya kimdir? Gerçek adı ne? Gözde Kaya oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.