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Kırmızı Oda dizisi Hüseyin kimdir? Baran Can Eraslan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar

Kırmızı Oda dizisi Hüseyin kimdir? Baran Can Eraslan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar konusuyla ilgili olarak basın bülteninde yer alan sıcak habere ait gelişmeler paylaşılmaya devam ediyor. 22 Ocak 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olabilirsiniz.

22 Ocak 2021 Cuma 19:45
Kırmızı Oda dizisi Hüseyin kimdir? Baran Can Eraslan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Baran Can Eraslan Tiyatro, dizi ve sinema da aktif olarak yer almaktadır. 18 Haziran 1990'da İzmir Konak'ta doğdu. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Bugüne kadar III. Sınıf İlişkileri, Amerikan Blues, Böcek, Kel Kantocu ve Ders, Seher ve Ali gibi dizilerde sahne alan oyuncu, ilk dizi deneyimini Yılanların Öcü dizisinde yaşamıştır.

2016 yılında Hayat Şarkısı (Arda) dizisiyle, 2018 yılında Gülizar dizisiyle (Fuat), 2019 yılında ise Dengi Dengine (Cenk) dizisi ile sevenleri ile buluşmuştur.

 "Penny Bank" filmi ve "After Days" adlı kısa film de rol almıştır. Kısa filmleri olan bu genç yetenek şu anda Kırmızı Oda dizisinin kadrosunda. "Kırmızı Oda" dizisindeki kekemeliği ve aceleciliği insanların dikkatini çekti. Klinik çalışanı Hüseyin karakterine hayat vermektedir.

Baran Can Eraslan Boyu, Burcu ve Kilosu

Akıcı şekilde İngilizce bilen oyuncumuz eskrim ve ata binmeyi seviyor. Genç oyuncu, oyunculuk kariyerine devam etmek için Black Listt Performance Club'a kaydoldu. İstanbul'da hayatına devam etmektedir. İkizler burcudur. 1,78 cm uzunluğunda ve 68 kg ağırlığındadır. Aslen İzmir de doğmuştur. Sık sık Facebook ve Instagram kullanıyor. Resmi Instagram hesabında 5.075 takipçisi bulunmaktadır.



Son Güncelleme: 22.01.2021 19:45
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DiziKırmızı OdaTV 8
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