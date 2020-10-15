İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi ve indirim!
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi...
Ermenistan, Azerbaycan'daki okula bombalı saldırı düzenledi! 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Ermenistan, Azerbaycan'daki okula bombalı saldırı...
Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayacak
Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin doğalgaz...
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni...

Kırmızı Oda dizisi Hüseyin kimdir? Baran Can Eraslan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve beğenilerek izlenilen Kırmızı Oda dizisinin oyuncu kadrosuna bir yeni isim daha eklendi! Kırmızı Oda dizisinde Hüseyin karakteri ile diziye dahil olan oyuncumuzun rolünün nasıl olacağı merak edilmektedir.

15 Ekim 2020 Perşembe 21:13
Kırmızı Oda dizisi Hüseyin kimdir? Baran Can Eraslan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Baran Can Eraslan Tiyatro, dizi ve sinema da aktif olarak yer almaktadır. 18 Haziran 1990'da İzmir Konak'ta doğdu. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Bugüne kadar III. Sınıf İlişkileri, Amerikan Blues, Böcek, Kel Kantocu ve Ders, Seher ve Ali gibi dizilerde sahne alan oyuncu, ilk dizi deneyimini Yılanların Öcü dizisinde yaşamıştır.


2016 yılında Hayat Şarkısı (Arda) dizisiyle, 2018 yılında Gülizar dizisiyle (Fuat), 2019 yılında ise Dengi Dengine (Cenk) dizisi ile sevenleri ile buluşmuştur.

 "Penny Bank" filmi ve "After Days" adlı kısa film de rol almıştır. Kısa filmleri olan bu genç yetenek şu anda Kırmızı Oda dizisinin kadrosunda. "Kırmızı Oda" dizisindeki kekemeliği ve aceleciliği insanların dikkatini çekti. Klinik çalışanı Hüseyin karakterine hayat vermektedir.

Baran Can Eraslan Boyu, Burcu ve Kilosu

Akıcı şekilde İngilizce bilen oyuncumuz eskrim ve ata binmeyi seviyor. Genç oyuncu, oyunculuk kariyerine devam etmek için Black Listt Performance Club'a kaydoldu. İstanbul'da hayatına devam etmektedir. İkizler burcudur. 1,78 cm uzunluğunda ve 68 kg ağırlığındadır. Aslen İzmir de doğmuştur. Sık sık Facebook ve Instagram kullanıyor. Resmi Instagram hesabında 5.075 takipçisi bulunmaktadır.



Son Güncelleme: 15.10.2020 21:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziKırmızı OdaTV 8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Menajerimi Ara dizisine yeni katılan oyuncular kim?
Menajerimi Ara dizisine yeni katılan oyuncular kim?
Emanet dizisinde oynayan Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu
Emanet dizisinde oynayan Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!
Çukur dizisinde ayrılan isim açıklandı! Çifte sürpriz yaşandı
Çukur dizisinde ayrılan isim açıklandı! Çifte sürpriz yaşandı

Popüler Haberler

Kuveyt Türk'ten kredi kartı almak isteyen kişiler başvuruyu nereden yapacaklar? Başvuru şartları neler?
İlk emekli maaşı kaç günlük ödenir? 2020 Emekli maaşı ne zaman verilir?
Kırmızı Oda dizisindeki Tuna karakteri Kimdir? Gülçin Kültür Şahin dizideki rolü ve hayatı
Kırmızı Oda dizisi Hüseyin kimdir? Baran Can Eraslan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda Akif kimdir? Gerçek adı nedir? Deniz Hamzaoğlu hakkında bilgiler
Torun bakım maaşı alabilmek için sağlanması gereken şartlar nelerdir? 2020
Yeni Bir Ev yarışmasının sunucusu ve yarışmacıları
Sadakatsiz dizisinin final tarihi ne zaman? Dizi Kaç bölüm daha yayınlanacak?
Lalin isminin anlamı nedir? Lalin hangi dilde bir isim, ne demek?
ÖSYM 2020 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? 2020 KPSS Lisans sonuçları tarihi
Titanların Öfkesi filmi konusu nedir? Film oyuncuları kimler? Titanların Öfkesi filmi fragmanı
Havale ve EFT Ücreti Almayan Bankalar Listesi
Günlük burç yorumları 27 Ekim 2019 Pazar - Burcunuza göre gündelik yaşantınızda sizi neler bekliyor?
Muhtasar vergilerinde SGK e-Bildirge verme süresi belli oldu 2020
Benim Adım Melek dizisi tekrar bölümleri hangi günler yayınlanıyor?
Beni Bırakma dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Türkiye’de Volkswagen fabrikası açılacak mı, ne zaman açılacak? Volkswagen fabrikasında için son gelişmeler
Kırmızı Oda Meliha diziden ayrıldı mı, öldü mü? Evrim Alasya dizide neden yok, geri dönecek mi?
Sağlık Bakanı Koca 15 Ekim 2020 Perşembe corona virüsü verilerini paylaştı! 15 Ekim 2020 Perşembe Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Kanal D Bir Annenin Günahı dizisi ayrılan ve yeni gelen oyuncular! Dizi başrol oyuncusu değişti!
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Fikret Fekeli karakteri kimdir? Furkan Palalı nereli, yaşı kaç?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.