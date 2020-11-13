İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi
Tüm illerde sigara yasağı başladı!...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet Kurumu devreye girdi
Son Dakika
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet...

Kırmızı Oda dizisi Hüseyin kimdir? Baran Can Eraslan hakkında bilgiler

Birçok kişinin merak ettiği Kırmızı Oda dizisi Hüseyin kimdir? Baran Can Eraslan hakkında bilgiler hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 13 Kasım 2020 tarihli haberimizi okuyarak Kırmızı Oda dizisi Hüseyin kimdir? Baran Can Eraslan hakkında bilgiler konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

13 Kasım 2020 Cuma 19:45
Kırmızı Oda dizisi Hüseyin kimdir? Baran Can Eraslan hakkında bilgiler
Takip Et:

Baran Can Eraslan Tiyatro, dizi ve sinema da aktif olarak yer almaktadır. 18 Haziran 1990'da İzmir Konak'ta doğdu. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Bugüne kadar III. Sınıf İlişkileri, Amerikan Blues, Böcek, Kel Kantocu ve Ders, Seher ve Ali gibi dizilerde sahne alan oyuncu, ilk dizi deneyimini Yılanların Öcü dizisinde yaşamıştır.


2016 yılında Hayat Şarkısı (Arda) dizisiyle, 2018 yılında Gülizar dizisiyle (Fuat), 2019 yılında ise Dengi Dengine (Cenk) dizisi ile sevenleri ile buluşmuştur.

 "Penny Bank" filmi ve "After Days" adlı kısa film de rol almıştır. Kısa filmleri olan bu genç yetenek şu anda Kırmızı Oda dizisinin kadrosunda. "Kırmızı Oda" dizisindeki kekemeliği ve aceleciliği insanların dikkatini çekti. Klinik çalışanı Hüseyin karakterine hayat vermektedir.

Baran Can Eraslan Boyu, Burcu ve Kilosu

Akıcı şekilde İngilizce bilen oyuncumuz eskrim ve ata binmeyi seviyor. Genç oyuncu, oyunculuk kariyerine devam etmek için Black Listt Performance Club'a kaydoldu. İstanbul'da hayatına devam etmektedir. İkizler burcudur. 1,78 cm uzunluğunda ve 68 kg ağırlığındadır. Aslen İzmir de doğmuştur. Sık sık Facebook ve Instagram kullanıyor. Resmi Instagram hesabında 5.075 takipçisi bulunmaktadır.



Son Güncelleme: 13.11.2020 19:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziKırmızı OdaTV 8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Tozkoparan İskender dizisinden ayrılan oyuncular kimlerdir? Mete ve Kerem karakteri diziye tekrar katılacak mı?
Tozkoparan İskender dizisinden ayrılan oyuncular kimlerdir? Mete ve Kerem karakteri diziye tekrar katılacak mı?
Fox TV'nin sevilen dizisi Zümrüdüanka'ya yeni bir oyuncu daha dahil oldu!
Fox TV'nin sevilen dizisi Zümrüdüanka'ya yeni bir oyuncu daha dahil oldu!
Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünde Dicle karakteri dahil olacak!
Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünde Dicle karakteri dahil olacak!
Çukur dizisinin sevilen ismi Erkan Kolçak Köstengil'den üzücü haber! Vartolu diziden ayrılıyor
Çukur dizisinin sevilen ismi Erkan Kolçak Köstengil'den üzücü haber! Vartolu diziden ayrılıyor
Çocukluk dizisinin son bölümündeki Kadir Şeker sahnesi izleyiciden tam not aldı!
Çocukluk dizisinin son bölümündeki Kadir Şeker sahnesi izleyiciden tam not aldı!

Popüler Haberler

Çocukluk dizisi uyarlama mı? Fox TV Çocukluk dizisi hangi diziden uyarlama?
Kırmızı Oda dizisi Hüseyin kimdir? Baran Can Eraslan hakkında bilgiler
Çocukluk Hanife kimdir? Nihal Menzil Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Rekabet Kurulu Google'a neden ceza kesti?
Hercai dizisi Aslan Aslanbey karakterini kim canlandırıyor? Doğan Bayraktar biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar dizisinde Amir Ümit karakterini Sevi Demirçivi canlandırıyor
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Yaman öldü mü, Hünkar Yaman karakterini canlandıran Vahide Perçim diziden ayrıldı mı?
Arka Sokaklar dizisinde Sinem karakterini Gizem Terzi canlandırıyor
Arka Sokaklar dizisine katılan Emre Törün kimdir? Civan karakteri kimdir?
Ramo dizisine katılan Efsane Odağ kimdir? Afet karakteri kimdir?
Netflix'te After Life 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'te After Life yeni sezon tarihi belli oldu!
Şahmeran dizisinin adı Akrep olarak değişti!
Engin Altan Düzyatan yeni sezonda hangi dizide oynayacak? Yeni kanalı ve rolü belli oldu
KOSGEB kredisi hangi bankalardan alınır? KOSGEB kredisinin şartları nelerdir?
Günlük burç yorumları 10 Nisan 2020 Cuma
Arka Sokaklar Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Ramo dizi oyuncusu Taner kimdir? Bora Cengiz hakkında bilgiler
Kırmızı Oda dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Kırmızı Oda dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Kırmızı Oda Ayşe kimdir? Meriç Aral kimdir, nereli yaşı kaç?
Kırmızı Oda dizisi Sema kimdir? Gerçek adı ne? Nur Erkul oynadığı diziler
Vergi ve borç yapılandırmada hangi borçlar yapılandırılabilecek?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.