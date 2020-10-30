İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...
İçişleri Bakanı Soylu: 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi
İçişleri Bakanı Soylu: 6 binanın...

Kırmızı Oda dizisi Hüseyin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Baran Can Eraslan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Basın bülteninde yer almaya başladığı günden bu yana merak uyandıran Kırmızı Oda dizisi Hüseyin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Baran Can Eraslan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde! 30-10-2020 tarihli haberimizi okuyarak haberin sıcak ayrıntılarını öğrenebilirsiniz.

30 Ekim 2020 Cuma 19:45
Kırmızı Oda dizisi Hüseyin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Baran Can Eraslan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Baran Can Eraslan Tiyatro, dizi ve sinema da aktif olarak yer almaktadır. 18 Haziran 1990'da İzmir Konak'ta doğdu. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Bugüne kadar III. Sınıf İlişkileri, Amerikan Blues, Böcek, Kel Kantocu ve Ders, Seher ve Ali gibi dizilerde sahne alan oyuncu, ilk dizi deneyimini Yılanların Öcü dizisinde yaşamıştır.


2016 yılında Hayat Şarkısı (Arda) dizisiyle, 2018 yılında Gülizar dizisiyle (Fuat), 2019 yılında ise Dengi Dengine (Cenk) dizisi ile sevenleri ile buluşmuştur.

 "Penny Bank" filmi ve "After Days" adlı kısa film de rol almıştır. Kısa filmleri olan bu genç yetenek şu anda Kırmızı Oda dizisinin kadrosunda. "Kırmızı Oda" dizisindeki kekemeliği ve aceleciliği insanların dikkatini çekti. Klinik çalışanı Hüseyin karakterine hayat vermektedir.

Baran Can Eraslan Boyu, Burcu ve Kilosu

Akıcı şekilde İngilizce bilen oyuncumuz eskrim ve ata binmeyi seviyor. Genç oyuncu, oyunculuk kariyerine devam etmek için Black Listt Performance Club'a kaydoldu. İstanbul'da hayatına devam etmektedir. İkizler burcudur. 1,78 cm uzunluğunda ve 68 kg ağırlığındadır. Aslen İzmir de doğmuştur. Sık sık Facebook ve Instagram kullanıyor. Resmi Instagram hesabında 5.075 takipçisi bulunmaktadır.



Son Güncelleme: 30.10.2020 19:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziKırmızı OdaTV 8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!
James Bond rolü için Tom Hardy ve Cillian Murphy karşı karşıya
James Bond rolü için Tom Hardy ve Cillian Murphy karşı karşıya
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!

Popüler Haberler

Nafaka artış hesaplaması nasıl yapılır? 2020 Nafaka alacağı hesaplama
Bebeğin göz rengi ne zaman oluşur? Bebeğin göz rengini ne belirler?
Doğalgaz faturalarını düşürecek yöntemler!
Bugün gram altın ne kadar oldu? 1 Kasım 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Altın ne kadar oldu? 1 Kasım 2020 Pazar Güncel altın fiyatları 1 Kasım 2020 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
BİM 1 Kasım 2020 Pazar aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Güncel gümüş fiyatları 1 Kasım 2020 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 1 Kasım 2020 Pazar E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 1 Kasım 2020 Pazar Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 1 Kasım 2020 Pazar
Netflix Dark yeni sezon ne zaman başlayacak? Dark 3. sezonu tarihi netleşti
KYK ve Öğrenim kredisi borcu yapılandırma kredisi
TOKİ başvuru ücreti para iadesi ne zaman yapılır?
Kredi borcu devam edilen ev satılabilir mi? Satış nasıl yapılabilir?
Konut kredisi aylık ödenecek taksit nasıl hesaplanır? Kredi çekecekler için konut kredisi taksit hesaplama
Emekli aile yardımında son durum ne? Emekli aile yardım ödemesi 2020 yılında başlayacak mı? SSK, SGK ve Bağkur emeklisi 4 gözle bekliyor!
Çocukluk Nene kimdir? İpek Çiçek hakkında bilgiler
Masumlar Apartmanı dizisi Esra kimdir? Esra Ruşan nerelidir?
Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 31 Ekim 2020 Cumartesi
Green Card 2022 çekiliş ve başvuru tarihleri
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 1 Kasım 2020 Pazar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.