İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni sezon başlıyor
Son Dakika
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni...
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone 12 kamera tasarımları sızdırıldı!
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone...

Kırmızı Oda dizisi hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?

Okurlarımızın merakla bekledikleri Kırmızı Oda dizisi hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor? ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Cuma günü yayınlanan 11-09-2020 tarihli haberimizde kaleme aldık. Kırmızı Oda dizisi hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor? başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

11 Eylül 2020 Cuma 19:15
Kırmızı Oda dizisi hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Takip Et:

TV8’in yeni dizisi ‘Kırmızı Oda’ yayınlanan ilk bölümüyle büyük ses getirdi. Dizide bir psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran danışanların hayatları anlatılıyor. İlk bölümü ile büyük beğeni toplayan dizinin başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Halit Özgür Sarı, Meriç Aral, Sezin Bozacı, Gülçin Kültür Şahin ve Baran Can Eraslan yer alıyor.

Kırmızı Oda tekrar bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Cuma akşamları izleyici ile buluşacak olan dizinin ilk hafta tekrar günleri:


- Cuma 22.00 (İlk bölümün hemen ardından)

- Cumartesi 16.45

- Pazar 16.45



Son Güncelleme: 11.09.2020 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tv8Kırmızı Oda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gerçek hayattan sinemaya aktarılmış Korkusuzlar filmi Star TV'de!
Gerçek hayattan sinemaya aktarılmış Korkusuzlar filmi Star TV'de!
Netflix yeni yerli yapımı Mücadele Çıkmaz'ını duyurdu
Netflix yeni yerli yapımı Mücadele Çıkmaz'ını duyurdu
Nevşin Mengü ve Duygu Demirdağ yeniden aynı kanalda!
Nevşin Mengü ve Duygu Demirdağ yeniden aynı kanalda!
Serkan Kaya koronavirüse mi yakalandı?
Serkan Kaya koronavirüse mi yakalandı?
Atiye 2.sezon Netflix'te yayınlandı!
Atiye 2.sezon Netflix'te yayınlandı!
Tiyatro ve sinema dünyasının önemli isimlerinden Halil Kumova hayatını kaybetti
Tiyatro ve sinema dünyasının önemli isimlerinden Halil Kumova hayatını kaybetti

Popüler Haberler

Tozkoparan Duygu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kimdir, nereli yaşı kaç?
Arka Sokaklar Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Menajerimi Ara dizisinde Emrah karakterini Semi Sırtıkkızıl canlandırıyor
Beni Bırakma Berk kimdir? Onur Aziz kimdir, nereli yaşı kaç?
2020 Makedonya asgari ücret ne kadar?
Kırmızı Oda Ayşe kimdir? Meriç Aral rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Kırmızı Oda dizisi hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Arka Sokaklar Sinem karakterini kim canlandırıyor? Gizem Terzi biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Menajerimi Ara dizisinde Leyla karakterini Pınar Ünsal canlandırıyor
Arka Sokaklar dizisi Asiye Çoban kimdir? Melisa Şalgam
Öğretmen Dizisi İsmail kimdir? İsmail öldü mü, dizinin yeni bölümünde var mı?
TRT 1 Türkan Hanım'ın Konağı dizisi yakında!
Rüyada para görmek ne demektir? Rüyada para görmenin anlamı, tabiri nedir?
Sokağın Çocukları Dizisinde hangi oyuncular olacak? Sıfır bir kadrosundan hangi oyuncular olacak?
Rap sanatçısı Eypio'dan Cep Herkülü filmi için Naim şarkısı
2020 yılı sosyal yardım nakit destekleri nelerdir? Kimler nasıl faydalanabilir?
Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak, bitiyor mu? Final sezonu için Netflix Twitter hesabından açıklama!
Online emlak vergisi nasıl ödenir? 2020 E-devlet emlak vergisi sorgulama ve ödeme detayları
Egzama cilt hastalığı olanlar asker olabilir mi? 2020 askerlik için egzama muayenesi yapılır mı?
Anaokulları eğitimi zorunlu oldu mu? 2020 anaokuluna gitmek zorunlu mu?
Yarı zamanlı çalışma ile çalışan işçi kıdem tazminatı alabilir mi? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.