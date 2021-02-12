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Kırmızı Oda dizisi Galip kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Celil Nalçakan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Kırmızı Oda dizisi Galip kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Celil Nalçakan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 12 Şubat 2021 Cuma tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de Kırmızı Oda dizisi Galip kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Celil Nalçakan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberimize göz atarak Şubat 12 Cuma tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

12 Şubat 2021 Cuma 19:12
Kırmızı Oda dizisi Galip kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Celil Nalçakan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Gülseren Budayıcıoğlu’nun ‘Madalyonun İçi’ kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisi, her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Binnur Kaya’nın başrolünde olduğu dizide, birbirinden farklı hikayeler işleniyor. Gerçek hayat öykülerinin anlatıldığı dizide bu hafta Galip’in hikayesini izleyeceğiz. Galip karakteri, kliniğin mutfağında çalışan Hüseyin’in loto milyoneri arkadaşı Salih tarafından Doktor hanıma getirilir. Namus adı altında karısını öldürmek isteyen Galip’in hikayesi yeni bölümde karşımıza çıkacak.

Kırmızı Oda Galip kimdir?

Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna Celil Nalçakan, Galip karakteri ile dahil oluyor. Celil Nalçakan 10 Haziran 1978 tarihinde Sivas’ta doğmuştur. Öğretmen bir ailenin çocuğu olan Nalçakan, oyunculuk kariyerine ‘Sıla’ dizisiyle başlamıştır. 2009 yılında ‘Kış Masalı’, 2010 yılında ‘Bitmeyen Şarkı’ ve ‘Hanımın Çiftliği’, 2011 yılında ‘Keşanlı Ali Destanı’ dizilerinde rol almış ve Poyraz Karayel dizisinde Zülfikar karakteriyle kariyerinde zirveye ulaşmıştır.

 



Son Güncelleme: 12.02.2021 19:12
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Anahtar Kelimeler:
Celil NalçakanGalipKırmızı Oda
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