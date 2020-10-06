Kırmızı Oda dizisi Alya'nın anne ve babası kimdir?

Kırmızı Oda dizisi yeni bölümüyle yine çok beğenildi. Dizinin son bölümünde Alya karakteri damgasını vururken, Alya’nın hikayesi izleyenleri meraklandırdı. Alya hikayesini doktor hanıma anlattı ve bu sahneler herkesi duygulandırdı.

Doktor Alya’nın çocukluğuna inerek başından geçen olayları dinledi ve Alya’nın anne, babası babaannesini canlandıran oyuncular öne çıktı.

Kırmızı Oda Alya’nın babası kimdir?

Alya’nın babasını Doğu Alpan canlandırmaktadır. Doğu Alpan 1983 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Usta oyuncu daha önce birçok yapımda yer almıştı. Bu yapımlar; Barda, İstanbul Çocukları, Zehirli Sarmaşık, Nuri gibi yapımlarda yer alarak adını duyurmuştur.

Kırmızı Oda Alya’nın annesi kimdir?

Alya’nın dedesi vefat ettikten sonra babası ailenin başına geçmiştir. Alya’nın babası İstanbul’da Alya’nın annesi ile tanışır ve onunla evlenir. Ancak aile bu evliliği kabul edemez. Alya’nın babası meyhanede içki içerken birinin karısına küfretmesi sonucu o kişiyi öldürür ve 7 yıl hapis cezası alır. Hapisten çıkan baba kızı Alya ile ilgilenmeyerek kızına sırtını dönmüştür.

Dizide Alya’nın annesini Cemre Melis Çınar canlandırmaktadır. Çınar 13 Mayısıs 1991 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Adanalı olan güzel oyuncu Marmara Üniversitesi Radyo, TV ve Sinema bölümü mezunudur.

Dizide Alya’nın annesi kızı doğduktan sonra kızının çirkin doğması nedeniyle 2 gün boyunca ağlar ve Alya ile ilgilenmeyen kadın kızına ilgi göstermemiştir. Erkek çocuk isteği olan kadının sorunu aslında kızının olmasıdır. Aile içinde de erkek çocuk doğurmadığı için dışlanan Alya’nın annesi aileye bir türlü kendini kabul ettiremez.

Kırmızı Oda Alya’nın babaannesi kimdir?

Dizide Alya’nın babaannesini Asuman Bora canlandırmaktadır. Bora 1959 yılında Ankara’da doğmuştu. Tiyatro bölümü mezunu olan Bora dizide Alya’nın babaannesine hayat vermektedir. Babaanne otoriter bir yapıda olup kocasının ölümünden sonra evde sözünün geçirmek istese de oğlu yani Alya’nın babası ailenin başına geçmiştir. Babaanne Alya’nın annesine erkek torun veremediği için iyi yaklaşmaz ve onu dışlar.