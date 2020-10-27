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Kırmızı Oda dizisi Akif'in ablası Piraye kimdir? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

TV8'İn sevilen dizisi Kırmızı Oda dizisinde hikayesi anlatılan her şeyi toplayan ve kaydeden Akif'İn hikayesini anlatan ablası Piraye'nin kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılmaktadır.

27 Ekim 2020 Salı 19:58
Kırmızı Oda dizisi Akif'in ablası Piraye kimdir? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Kırmızı Oda dizisinde Akif’İn ablası rolünü canlandıran Piraye’nin kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir.


Dizinin son bölümünde hikayesi anlatılan Akif, matematik öğretmenidir ve okulda yaşadığı yanlış anlaşılmış bir şantaj olayı ile kötü şeyler yaşamıştır. Bu olaydan sonra kendini kanıtlamak için her şeyi toplayan ve kayıt altına almaya çalışan Akif’İn küçüklüğünü anlatan ablası piraye Akif hakkında bazı bilgiler vermiştir.

Kırmızı Oda Akif’in Ablası Piraye Kimdir?

Kırmızı Oda dizisindeki Akif’in ablası Piraye’yi kimin canlandırdığı bilgisine henüz ulaşılamamıştır.



Son Güncelleme: 27.10.2020 19:58
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Anahtar Kelimeler:
KırmızıodaPiraye
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