İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Kırmızı Oda dizisi 36.bölüm tek parça, Youtube izle - TV 8 Kırmızı Oda canlı yayın izle

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan Kırmızı Oda dizisi 36.bölüm tek parça, Youtube izle - TV 8 Kırmızı Oda canlı yayın izle hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 07.05.2021 tarihli haberimizde paylaştık.

07 Mayıs 2021 Cuma 23:23
Kırmızı Oda dizisi 36.bölüm tek parça, Youtube izle - TV 8 Kırmızı Oda canlı yayın izle
Takip Et:

Yeni sezonun reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda yeni bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Kırmızı Oda 36.yeni bölüm izle, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Hüzün, mutluluk ve acının işlendiği Kırmızı Oda son bölüm tek parça, kesintisiz ful canlı olarak ekranlara gelecek.

Kırmızı Oda 36.yeni bölün 7 Mayıs 2021 Cuma akşamı saat 20:00’de TV 8 ekranlarından yayınlanıyor.

Kırmızı Oda 36.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Kırmızı Oda 36.bölüm özet

Meliha dramatik aşk hikayesinin ardından Necdet ile yaşadıklarından pişman olmuştur. Doktor Ayşe, oyunlarla Osman’ın acı dolu geçmişine indi. Korkularının yenmek isteyen Alya, Doktor Hanım’a kendi hikayesini sonunda anlatacak.

Doktor Piraye ise çöp dolu poşeti bir an olsun yanından ayırmayan Akif’in hikayesini dinleyecek.

Kırmızı Oda son bölüm özet

Nihal ve Zafer arasında yaşanan olayın gerçekleri yavaş yavaş ortaya çıktı. Zafer Nihal’le kendi isteğiyle değil babasının isteğiyle evlendiğini Doktor Hanım’a söyledi ve bu durum herkesi şoke etti. Çünkü Nihal Doktor Hanım’a Zafer’in ilk aşkı olduğunu ve Zafer’in kendisine evlilik teklif etmesiyle bir araya geldiklerini söylemişti.

Bir yandan da Sadi, Cemre’yi kaybetmenin acısını yaşamaya devam etti. Sadi, Abdullah ve adamlarından intikam almak için Miço ile plan yaptıklarını Doktor Hanım’a söyledi.

Bir tarafta ise Vahit, babasıyla aynı hastalığa yakalanmasının ardından yaşadığı travmayı anlattı. Hasta babasının küçükken annesine yaptıklarında dolayı büyük etki altında kaldığı görülen Vahit’in yaşadıkları Doktor Hanım’ı da duygulandırdı.

Kırmızı Oda konusu ne?

Kırmızı Oda dizisi Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek hikayelerden esinlenerek yazdığı kitaptan uyarlanmıştı. Dizide psikiyatri kliniğinde doktorların ve hastaneye gelen kişilerin hayatlarında olanlar anlatılmaktadır.

Her bölümü izleyicilerin beğenisini kazanan dizide hayatın acıları, sevinçleri, ruhu ve hüzünleri gerçek hikayelere dayanılarak izleyiciye aktarılmaktadır.

Kırmızı Oda oyuncuları kim?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Sezin Bozacı, Halit Özgür Sarı ve Baran Can Eraslan yer alıyor. Diziye farklı hikayelerin işlenmesine göre de yeni isimler dahil oluyor.

Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Kırmızı Oda dizisi her hafta Cuma akşamları ekranlara geliyor. Kırmızı Oda yeni bölüm bu akşam yayınlanacak.

Kırmızı Oda 36.bölüm 7 Mayıs Cuma günü saat 20:00’de TV 8 ekranlarından yayınlanacak.





Son Güncelleme: 07.05.2021 23:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TV 8Kırmızı Oda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arka Sokaklar 590.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal D
Arka Sokaklar 590.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal D
Kırmızı Oda 37.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti TV 8
Kırmızı Oda 37.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti TV 8
Payitaht Abdülhamid 151.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti TRT 1
Payitaht Abdülhamid 151.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti TRT 1
Akıncı 20.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti ATV
Akıncı 20.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti ATV
Arka Sokaklar bitiyor mu? Arka Sokaklar yeni sezon yayınlanacak mı?
Arka Sokaklar bitiyor mu? Arka Sokaklar yeni sezon yayınlanacak mı?
Konuşanlar 20.Bölüm Ulaş, Büşra, Damla, Uğur, Kerim, Canan instagram hesabı
Konuşanlar 20.Bölüm Ulaş, Büşra, Damla, Uğur, Kerim, Canan instagram hesabı

Popüler Haberler

Lens-Lille maçı Burak Yılmaz golleri izle
Kadir gecesinde çekilecek tesbihler ve zikirler neler?
Arka Sokaklar Kanal D bölüm izle tek parça! Arka Sokaklar son bölüm izle!
Akıncı canlı izle! ATV Akıncı 19.bölüm tek parça izle! 7 Mayıs 2021 Cuma Akıncı son bölüm
Arka Sokaklar 590.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal D
Kırmızı Oda 37.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti TV 8
Yuma Suzuki kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yuma Suzuki kariyeri ve geçmişi
Kırmızı Oda dizisi 36.bölüm tek parça, Youtube izle - TV 8 Kırmızı Oda canlı yayın izle
Payitaht Abdülhamid 151.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti TRT 1
Payitaht Abdülhamid yeni bölüm canlı yayın tek parça izle TRT 1
Arka Sokaklar dizisi Esra kimdir? Gerçek adı ne? Gaye Gürsel oynadığı diziler
ÇYDD bursu kaç ay veriliyor? 2021 ÇYDD bursu karşılıksız mı?
Bir Bilen Bir Pişiren sunucular Türev Uludağ ve Ebru Erke kimdir?
SGK erken emeklilik için yapılabilecek borçlanmalar ve ödemeler
Çiftlik hayvanları türleri ve çeşitleri nelerdir? 2021
Arka Sokaklar ne zaman sezon finali yapacak?
Arka Sokaklar bitiyor mu? Arka Sokaklar yeni sezon yayınlanacak mı?
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Netflix Türkiye Mayıs 2021 dizi ve filmleri
Akrep reyting sonuçları nasıl? Akrep izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler
2021 Özel Güvenlik Kimlik kartı ne zaman helir? Yeni özel güvenlik kimlik kartı sorgulamaları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.