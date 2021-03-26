İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...
BioNTech aşısı hangi gruba yapılacak? İlk sırada kimler var?
Son Dakika
BioNTech aşısı hangi gruba yapılacak?...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş karar! Tüm dağıtım sistemi değişiyor..
Son Dakika
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş...

Kırmızı Oda dizi oyuncusu Sefer kimdir? Yiğit Özşener hakkında bilgiler

Gündemde uzun bir süre geniş yer tutan ve birçok kişinin merakını toplayan Kırmızı Oda dizi oyuncusu Sefer kimdir? Yiğit Özşener hakkında bilgiler ile ilgili olarak birçok kritik gelişme söz konusu! 26 Mart 2021 tarihli haberimizde Kırmızı Oda dizi oyuncusu Sefer kimdir? Yiğit Özşener hakkında bilgiler konusunda merak edilen birçok güncel ayrıntıya yer verdik. Haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

26 Mart 2021 Cuma 20:06
Kırmızı Oda dizi oyuncusu Sefer kimdir? Yiğit Özşener hakkında bilgiler
Takip Et:

TV8 ekranlarının çok beğenilen dizisi Kırmızı Oda’nın yeni bölümünden ilk ön izleme yayınlandı. Dizide Nazlı ve Kumru’nun hikayesi sona ererken, Yiğit Özşener ve Esra Ronabar yeni hikayeleriyle diziye dahil olacak.

Kırmızı Oda’nın yeni bölümünde Yiğit Özşener ‘Sefer’ ve Esra Ronabar ise ‘Nihal’ karakterleriyle karşımıza çıkıyor. Dizide evli bir çifti canlandıran ikilinin hikâyesi, Nihal’in telefonda konuşurken bayılmasıyla başlıyor.

Yiğit Özşener kimdir?

Yiğit Özşener, 6 Nisan 1972 tarihinde doğmuştur. 1996 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1997 yılında Koç Üniversitesi’nde başladığı İşletme master eğitimini tamamladı. İleri düzeyde Fransızca ve İngilizce bilen Özşener, Kuleli Askeri Lisesi’nde İngilizce öğretmenliği yapmıştır.

Studio Oyuncuları Topluluğunda 7 yıl boyunca eğitim aldı. Aynı zamanda seslendirme sanatçılığı da yapan Özşener, birçok başarılı dizi ve filmde rol almıştır.

Yiğit Özşener’in rol aldığı yapımlar

Dizileri:

Ramo

Üzgünüm Leyla

Dudaktan Kalbe

Esir Şehrin Gözyaşları

Yüzyıllık Mühür

Zeybek Ateşi

Ezel

Arapsaçı

Kayıp

Unutma Beni

Filmleri:

Model

Herkes Kendi Evinde

Yeşil Işık

Beş Vakit

Aşk Tesadüfleri Sever

Kaybedenler Kulübü

Gece

Dedenin İnsanları



Son Güncelleme: 26.03.2021 20:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yiğit ÖzşenerKırmızı Oda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meleklerin Koruyucusu filmi konusu nedir? Meleklerin Koruyucusu fragmanı, oyuncuları ve konusu
Meleklerin Koruyucusu filmi konusu nedir? Meleklerin Koruyucusu fragmanı, oyuncuları ve konusu
Yaralı Kalbim 50. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Yaralı Kalbim 50. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
The Irregulars dizi konusu ve oyuncuları
The Irregulars dizi konusu ve oyuncuları
Emanet 145. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 145. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Bu akşam hangi diziler var? 26 Mart 2021 Cuma dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 26 Mart 2021 Cuma dizileri ve tv yayın akışı
Müge Anlı Emel Şimşek olayı nedir? Fatih Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli?
Müge Anlı Emel Şimşek olayı nedir? Fatih Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli?

Popüler Haberler

Kırmızı Oda dizisi Çaycı Hüseyin kimdir? Baran Can Eraslan kimdir, nereli yaşı kaç?
Akrep dizisi İpek kimdir? Esila Umut doğum tarihi
Akrep dizisi Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Akrep Perihan karakterini kim canlandırıyor? Demet Akbağ kimdir?
Kırmızı Oda dizi oyuncusu Sefer kimdir? Yiğit Özşener hakkında bilgiler
Akrep dizisinde Ece karakterini Ahsen Türkyılmaz canlandırıyor
Akrep dizisi Ferda karakteri kimdir? Evrim Alasya kimdir, nereli, kaç yaşında?
Seni Çok Bekledim Songül karakterini kim canlandırıyor? Selen Domaç kimdir?
Akrep Fikret kimdir? Bekir Aksoy biyografisi
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim dizi çekim yerleri
Ölümcül Masumiyet film konusu ve oyuncuları - Deadly Illusions filmi konusu
Akrep final mi yaptı? Akrep dizisi yeni bölümü neden yok?
MEB İOKBS bursluluk sınavı kazanların kartları ne zaman ve hangi bankadan verilecek?
Müge Anlı Emel Şimşek olayı nedir? Fatih Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli?
Arka Sokaklar dizisi Esra karakterini kim canlandırıyor? Gaye Gürsel kimdir?
Son Yaz dizisi Canan karakteri kimdir? Funda Eryiğit'in hayatı ve yer aldığı diziler
Seni Çok Bekledim dizisindeki Serkan karakteri kimdir?
Akıncı Komiser Cüneyt kimdir? Yılmaz Bayraktar yaşı, boyu, sevgilisi
Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan kimdir? Gerçek adı nedir? Vildan Atasever nereli, yaşı kaç?
Son Yaz dizisi Naz kimdir? Gerçek adı ne? Yasemin Yazıcı oynadığı diziler
Akrep dizisi Duru kimdir? Gerçek adı ne? Aslı Melisa Uzun oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.